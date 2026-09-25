به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس وبا حضور جمعی از مسئولان شهرستان ازخانواده شهید معظم «عثمان آذر منش» و امام جمعه امیرآباد بوکان تکریم و تجلیل شد.

در این دیدار‌ها ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید از صبر و ایستادگی همسر شهید عثمان آذر منش با اهدا لوح و هدایا تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

همچنین از امام جمعه امیرآباد بوکان با هدف عرض تبریک این ایام و تلاش و زحماتشان در راستای اهداف نظام و جهاد تبیین و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا بر تشدید ادامه همکاری در مسیر انقلاب و شهدا و راه قائد شهید ایران با قوت بیشتر تاکیدشد.