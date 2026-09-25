نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: ایستادگی کشور ما در برابر ظلم فراتر از محاسبات بین‌المللی است؛ و این پیروزی ثمره نصرت الهی و در سایه قدرت ایمان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، در دیدار با فرماندهان قرارگاه منطقه‌ای ارتش در شمالغرب، با اشاره به جایگاه والای خدمت در راه خدا، جهاد را توفیقی بزرگ از جانب خداوند دانست که نصیب همگان نمی‌شود.

وی با ابراز غبطه نسبت به سربازان کشور که لباس خدمت در راه مملکت امام زمان (عج) را بر تن کرده‌اند، خاطرنشان کرد: سربازی در مملکت امام زمان (عج) نعمت بزرگی است که لازم است شکر این نعمت را انجام دهیم که یکی از روش‌های شکرگزاری این نعمت، تداوم جهاد تا آخرین لحظه عمر است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با تبیین رابطه میان ایمان و قدرت نظامی اظهار داشت: اگر بخواهیم در میادین نظامی پیروز باشیم، مهم‌ترین راه دستیابی به این هدف، پیوند قوی با خداوند است؛ انسانی که ارتباطش با خداوند عمیق باشد، به قدرتی شکست‌ناپذیر تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت منطقه و ایستادگی کشور، تصریح کرد: اینکه اکنون کشور ما در برابر ظلم ایستاده است، فراتر از محاسبات بین‌المللی است؛ ایستادگی ما بر اساس وعده الهی و همان آیه‌ای است که در قرآن کریم آمده است: «کَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» (یاری کردن مؤمنان بر ما حق بود).

امام جمعه ارومیه در پایان خطاب به فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ارتش در شمالغرب، ضمن تأکید بر اینکه محافظت از خود و نیرو‌های تحت امر، دغدغه اصلی ایشان است، یادآور شد: اگرچه آرزوی شهادت در میان نیرو‌های تحت امر وجود دارد، اما وظیفه و رسالت امروز آنان، خدمت به نظام اسلامی و افتخارآفرینی برای این نهاد بزرگ است؛ ان شاء الله خداوند متعال بعد از عمری مجاهدت و نابودی رژیم غاصب صهیونی توفیق شهادت را نصیب همه ما بگرداند.