دستگیری هشت خردهفروش موادمخدر در خرم آباد
فرمانده انتظامی خرمآباد گفت: در اجرای طرح آرامش ، ۱۱ کیلوگرم تریاک از خرده فروشان مواد مخدر در این شهرستان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای لرستان
؛سرهنگ هادی کیانمهر گفت:طرح آرامش با هدف مقابله با خردهفروشان،جمعآوری معتادان و برخورد با مخلان نظم و افزایش احساس امنیت شهروندان در شهر خرم آباد اجرا شد.
فرمانده انتظامی خرمآباد افزود: در اجرای این طرح، هشت خردهفروش موادمخدر دستگیر و از آنان ۱۱ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف شد.
وی بیان کرد:همچنین ۴۳ معتاد متجاهر جمع آوری ،سه نفر از اراذل و اوباش دستگیر و ۴۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در شهر خرم آباد توقیف شده است.
سرهنگ کیانمهر تأکید کرد: اجرای این طرحها برای تضمین امنیت عمومی و برخورد قاطع با مخلان نظم در شهرستان خرمآباد با جدیت ادامه دارد.