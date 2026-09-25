

به گزارش برخورد با مخلان نظم و افزایش احساس امنیت شهروندان در شهر خرم آباد اجرا شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای لرستان ؛سرهنگ هادی کیانمهر گفت:طرح آرامش با هدف مقابله با خرده‌فروشان،جمع‌آوری معتادان و

فرمانده انتظامی خرم‌آباد افزود: در اجرای این طرح، هشت خرده‌فروش موادمخدر دستگیر و از آنان ۱۱ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف شد.



وی بیان کرد:همچنین ۴۳ معتاد متجاهر جمع آوری ،سه نفر از اراذل و اوباش دستگیر و ۴۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در شهر خرم آباد توقیف شده است.

سرهنگ کیانمهر تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها برای تضمین امنیت عمومی و برخورد قاطع با مخلان نظم در شهرستان خرم‌آباد با جدیت ادامه دارد.