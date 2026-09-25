به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، جعفر مردانی ابا اشاره به نقش خانواده، مدرسه، دانشگاه و دستگاه‌های فرهنگی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، بر اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، مشارکت خانواده‌ها و پیگیری مستمر اقدامات در این حوزه تأکید کرد.

وی بازنگری و تولید محتوای آموزشی و تربیتی، بهره‌گیری از نیروهای شایسته و متعهد، مشارکت خانواده‌ها، هماهنگی رسانه‌ها و تولیدکنندگان محصولات آموزشی و فرهنگی و طراحی الگوهای مناسب، متنوع و زیبای پوشش را از جمله محورهای مورد توجه در سند تحول بنیادین عنوان کرد.