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استاندار چهارمحال و بختیاری: نهادینه شدن عفاف و حجاب با کار فرهنگی و تربیتی در جامعه نهادینه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، جعفر مردانی ابا اشاره به نقش خانواده، مدرسه، دانشگاه و دستگاههای فرهنگی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، بر اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی، مشارکت خانوادهها و پیگیری مستمر اقدامات در این حوزه تأکید کرد.
وی بازنگری و تولید محتوای آموزشی و تربیتی، بهرهگیری از نیروهای شایسته و متعهد، مشارکت خانوادهها، هماهنگی رسانهها و تولیدکنندگان محصولات آموزشی و فرهنگی و طراحی الگوهای مناسب، متنوع و زیبای پوشش را از جمله محورهای مورد توجه در سند تحول بنیادین عنوان کرد.