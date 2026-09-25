حجت الاسلام مهدی بیاتی، با حکم ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان و دیگر مسئولان به عنوان امام جمعهشهر جوشقان قالی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در بخشی از این حکم آمده است:از شما انتظار دارم با همه توان در خدمت نیاز‌های معنوی و فکری و اجتماعی مردم بوده و به ویژه جوانان عزیز را با زبان و عمل در جهت اعتلای دینی و انقلابی کمک کنید. تکریم خانواده‌های معزَّز شهیدان و ایثارگران وظیفه همیشگی همه ما است و لازم است به آن توجه ویژه کنید.

محتوای خطبه‌های نماز جمعه و دیگر نشست‌های دینی و تبلیغی را به‌گونه شایسته ارتقاء دهید و رفتار مردمی را شیوه همیشگی خود قرار دهید. توفیقات جناب‌عالی را از خداوند متعال مسألت می‌کنم

حجت‌الاسلام بیاتی امام جمعه جدید شهر جوشقان قالی؛ حافظ کل قرآن کریم، فارغ التحصیل مرکز تخصصی شهدای محراب زیر نظر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و از شاگردان درس خارج رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای بوده است

مراسم تکریم از خدمات ۴۳ ساله حجت‌الاسلام غلامرضا سلیمانی و معارفه حجت‌الاسلام بیاتی به‌عنوان امام جمعه جدید جوشقان قالی هم با حضور مقامات اجرایی و نمایندگان مردم برگزار شد.

همچنین در آیینی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان دفتر ستاد نماز جمعه شهر جوشقان قالی افتتاح شد.

همچنین ساخت ساختمان ستاد نماز جمعه این شهر در زمینی به وسعت ۴۰۰ متر مربع آغاز شد.