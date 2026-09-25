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اداره کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح زرد، از وزش باد نسبتاً شدید و احتمال خیزش گردوخاک در مناطق مستعد استان از روز شنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس هشدار اداره کل هواشناسی استان قم، افزایش تغییرات فشار در سطح زمین از شنبه چهارم مهرماه آغاز میشود و تا اواخر وقت همان روز ادامه خواهد داشت.
این سامانه میتواند در مناطق مستعد استان موجب وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گردوخاک شود و تمامی مناطق استان قم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اداره کل هواشناسی استان قم نسبت به آثار ناشی از این شرایط جوی در مناطق مستعد هشدار داده است.