اداره کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح زرد، از وزش باد نسبتاً شدید و احتمال خیزش گردوخاک در مناطق مستعد استان از روز شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس هشدار اداره کل هواشناسی استان قم، افزایش تغییرات فشار در سطح زمین از شنبه چهارم مهرماه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت همان روز ادامه خواهد داشت.

این سامانه می‌تواند در مناطق مستعد استان موجب وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گردوخاک شود و تمامی مناطق استان قم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اداره کل هواشناسی استان قم نسبت به آثار ناشی از این شرایط جوی در مناطق مستعد هشدار داده است.