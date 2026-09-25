رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان ساوه از کشته شدن ۶ نفر و مصدومیت ۲ نفر در پی برخورد یک دستگاه خودروی پژو با یک دستگاه پراید در این شهرستان خبر داد.

­برخورد پژو و پراید در بزرگراه ساوه - همدان ۸ فوتی و مصدوم بر جای گذاشت

­برخورد پژو و پراید در بزرگراه ساوه - همدان ۸ فوتی و مصدوم بر جای گذاشت



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید ابره‌دری گفت: گزارشی مبنی بر سانحه تصادف در ساعت چهار و ۳۰ دقیقه بامداد امروز جمعه، بر اثر برخورد دو خودروی سواری پژو و پراید در ساوه اعلام شد.

وی افزود: در این حادثه، راننده و سه سرنشین خودروی پژو و همچنین سه سرنشین خودروی پراید جان خود را از دست دادند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان ساوه ادامه داد: ۲ نفر دیگر از سرنشینان پراید نیز مصدوم شدند که نیرو‌های اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه، آنان را به بیمارستان منتقل کردند.