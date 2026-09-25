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پروانه بهداشتی بزرگترین واحد پرورش مرغ تخمگذار شهرستان جهرم با ظرفیت ۱۵۳ هزار قطعه صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جهرم گفت: ظرفیت این واحد پیشتر ۷۶ هزار قطعه بود که با توسعه انجامشده، به ۱۵۳ هزار قطعه افزایش یافته است.
جاوید با اشاره به اهمیت رعایت الزامات بهداشتی در واحدهای پرورش طیور افزود: صدور پروانه بهداشتی پس از بررسی و احراز شرایط لازم انجام میشود و نظارتهای دامپزشکی بر فعالیت این واحدها ادامه خواهد داشت.
او در پایان گفت: افزایش ظرفیت این واحد میتواند به توسعه تولید تخممرغ، افزایش ظرفیت تولید شهرستان و تأمین بخشی از نیاز بازار منطقه کمک کند.