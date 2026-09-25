به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دفاع مقدس؛ امیر «امیرحسین شفیعی» فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ارتش جمهوری اسلامی در شمال غرب با حجت الاسلام والمسلمین «سیدمهدی قریشی» نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی دیدار کرد.

امیر شفیعی در این دیدار که جمعی از فرماندهان رده ها و یگانهای مختلف ارتش و مسئولان نمایندگی ولی فقیه در قرار گاه نیز حضور داشتندف با تشریح بخشی از توان دفاعی و اقتدار نیروهای مسلح، برآمادگی کامل جان برکفان ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکید کرد.