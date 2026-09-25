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گردان بانوان فعال در ستاد پشتیبانی جنگ در شبهای اقتدار ؛ امروزدر رزمایش بزرگ جانفدایان کرمان با پخت نان و توزیع نانبربری کرمانی میدان را گرما بخشید.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛بانوان ایثارگر در دوران دفاع مقدس هم در ستاد پشتیبانی جنگ نقش فعالی داشتند ؛ حاجیه زهرا اسدی، معروف به «چریک پیر»، از اهالی شهر خانوک زرند، یکی از نمادهای شاخص پشتیبانی زنان در دفاع مقدس است که با تشکیل «گردان نانواها»، نقشی محوری در تأمین ارزاق لشکر ۴۱ ثارالله ایفا کرد.
شخصیت این بانوی ایثارگر و زنان خانوک در پشتیبانی از جبههها مورد تحسین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هم قرار گرفت.