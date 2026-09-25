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کارشناس هواشناسی ایلام از کاهش محسوس ۴ تا ۵ درجهای دما از دوشنبه هفته آینده و وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی، با اشاره به بررسی الگوهای پیشیابی گفت: از روز دوشنبه هفته آینده، دمای هوای استان بین ۴ تا ۵ درجه کاهش مییابد و توده هوای گرم از سطح استان خارج میشود.
وی افزود: با خروج این توده، الگوی هوای پاییزی و دماهای در حد معمول در استان استقرار پیدا میکند و پس از آن افزایش محسوس دما پیشبینی نمیشود.
احمدینژاد همچنین درباره وزش باد هشدار داد: برای هفته آینده در برخی ساعات و نواحی، وزش باد نسبتاً شدید و موقتی پیشبینی میشود که احتمال آسیب به سازههای سبک و موقتی وجود دارد.