به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی، با اشاره به بررسی الگو‌های پیش‌یابی گفت: از روز دوشنبه هفته آینده، دمای هوای استان بین ۴ تا ۵ درجه کاهش می‌یابد و توده هوای گرم از سطح استان خارج می‌شود.

وی افزود: با خروج این توده، الگوی هوای پاییزی و دما‌های در حد معمول در استان استقرار پیدا می‌کند و پس از آن افزایش محسوس دما پیش‌بینی نمی‌شود.

احمدی‌نژاد همچنین درباره وزش باد هشدار داد: برای هفته آینده در برخی ساعات و نواحی، وزش باد نسبتاً شدید و موقتی پیش‌بینی می‌شود که احتمال آسیب به سازه‌های سبک و موقتی وجود دارد.