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معاون امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قم از تولید ۱۰ فیلم مستند و نماهنگ با محوریت تجمعات شبانه مردم، دفاع مقدس و مقاومت در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رضا ابوذر معاون امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قم گفت: همزمان با برگزاری بیش از ۲۰۶ شب تجمعات خیابانی مردم قم، ۶ نماهنگ و ۲ فیلم مستند با موضوع جنگ رمضان، تجمعات مردمی، بعثت اعجازآمیز مردم و تشییع رهبر شهید در قم تولید و در فضای مجازی منتشر شده است.
وی افزود: تولید چهار نماهنگ و فیلم مستند دیگر با موضوع دفاع مقدس و مقاومت نیز در دستور کار قرار دارد که مجموع آثار تولیدشده در این حوزه را به ۱۰ اثر میرساند.
معاون امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قم با اشاره به اهمیت هنر در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت گفت: رهبر شهید انقلاب بارها بر نقش هنر در ترویج مولفههای ایثار و مقاومت تأکید کردهاند و این رویکرد، مبنای فعالیتهای فرهنگی و هنری این مجموعه قرار گرفته است.