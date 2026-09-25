داده‌های اولیه رهگیری کشتی‌ها نشان می‌دهد تردد شناور‌های تجاری از تنگه هرمز روز پنجشنبه به ۹ فروند رسید؛ رقمی که در مقایسه با ۱۴ فروند روز قبل کاهش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز؛ بر اساس داده‌های اولیه رهگیری کشتی‌ها که روز جمعه منتشر شد، از مجموع ۹ شناوری که روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند، هشت فروند از این آبراه خارج شدند. میانگین تردد روزانه در بازه ۱۰ روزه نیز ۱۸ فروند بوده است.

در این آمار، شناور‌هایی که ممکن است با فرستنده‌های موقعیت‌یاب خاموش از تنگه عبور کرده باشند، محاسبه نشده‌اند.

بر اساس این گزارش، از میان هشت شناور خروجی، یک فروند حامل گاز بسیار بزرگ در حالت بدون بار و یک فروند نفتکش بسیار بزرگ حامل محموله نفت خام بودند. سایر شناور‌ها شامل نفتکش‌های پاناماکس، سوپراماکس و نفتکش‌های کوتاه‌برد و میان‌برد بودند. شناوری که وارد تنگه شد، یک کشتی فله‌بر خشک از رده هندیمکس بود.

پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، روزانه حدود ۱۲۵ شناور تجاری بزرگ، از جمله نفتکش‌ها، حامل‌های گاز، کشتی‌های فله‌بر و کانتینربرها، از تنگه هرمز عبور می‌کردند. این آبراه حدود ۲۰ درصد از عرضه روزانه نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را منتقل می‌کند.

بر اساس داده‌های شرکت کپلر، تردد کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب نیز روز پنجشنبه در مقایسه با چهارشنبه تغییر چندانی نداشت و به ۲۶ فروند رسید؛ ۱۲ شناور وارد این تنگه شدند و ۱۴ فروند از آن خارج شدند.

از میان شناور‌های ورودی، یک نفتکش بسیار بزرگِ حامل نفت خام بصره عراق با مقصد مصر، در حالی که فرستنده موقعیت‌یاب آن روشن بود، از تنگه عبور کرد.