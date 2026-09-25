رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری و بازداشت متهم مخل نظام ارزی کشور خبر داد که به گفته وی، تعهدات ارزی خود به میزان ۴۲ میلیون یورو را رفع نکرده و پرونده فرار مالیاتی ۵۴ میلیارد تومانی نیز برای وی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد علینژاد، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، از دستگیری و بازداشت متهم مخل نظام ارزی کشور خبر داد.

عدم رفع تعهد ارزی ۴۲ میلیون یورویی

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: متهم برابر اعلام بانک مرکزی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور، در چندین پرونده قضایی تشکیل‌شده، تعهدات ارزی خود به میزان ۴۲ میلیون یورو را رفع تعهد نکرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

علینژاد افزود: عمل متهم مزبور مصداق بارز اخلال در نظام ارزی کشور می‌باشد که بدین جهت با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفت.

دستگیری متهم در پیرانشهر

رئیس کل دادگستری استان گفت: متهم اصلی این پرونده با هماهنگی‌های قضایی و اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تأمین کیفری به زندان معرفی شد.

تشکیل پرونده فرار مالیاتی ۵۴ میلیارد تومانی

علینژاد افزود: علاوه بر موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، پرونده فرار مالیاتی به مبلغ ۵۴ میلیارد تومان نیز برای متهم تشکیل و در فرآیند قضایی قرار گرفت.

توقیف اموال متهم

رئیس کل دادگستری استان گفت: همچنین با دستورات قضایی، اموال منقول و غیرمنقول متهم توقیف گردید تا حقوق بیت‌المال از این محل استیفا شود.