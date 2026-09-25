آغاز روند کاهش دمای فصلی در استان مرکزی؛ افزایش ابر و احتمال بارش در هفته آینده
بر اساس بررسیهای هواشناسی، با عبور سامانه ناپایدار از نواحی شمالی کشور، از امروز تا اوایل هفته آینده پوشش ابر در استان مرکزی افزایش مییابد. همچنین از فردا دمای هوا کاهش پیدا میکند و روند سرمایش فصلی آغاز میشود. نفوذ سامانه دیگری در میانه هفته آینده نیز سبب وزش باد و احتمال بارش در برخی مناطق استان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مطابق آخرین بررسیهای هواشناسی، عبور سامانه ناپایدار از نواحی شمالی کشور از امروز (جمعه سوم مهرماه ۱۴۰۵) تا روزهای اولیه هفته آینده، عمده فعالیت خود را در استان مرکزی به صورت افزایش پوشش ابر در برخی ساعات نشان خواهد داد.
از نظر دمایی نیز بررسیها حاکی از آن است که از فردا (شنبه) دمای هوا تا حدی کاهش مییابد و روند کاهش دمای فصلی در استان آغاز خواهد شد.
از روزهای میانی هفته آینده، نفوذ یک سامانه ناپایدار از نواحی غربی کشور موجب افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد در استان مرکزی میشود.
همچنین بر اساس خروجی فعلی مدلهای هواشناسی، طی روزهای پایانی هفته آینده بارشهایی در نواحی غربی، شمالغربی و شمالی کشور پیشبینی شده که استان مرکزی را نیز تا حدی تحت تأثیر قرار خواهد داد.