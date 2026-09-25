آغاز روند کاهش دمای فصلی در استان مرکزی؛ افزایش ابر و احتمال بارش در هفته آینده

بر اساس بررسی‌های هواشناسی، با عبور سامانه ناپایدار از نواحی شمالی کشور، از امروز تا اوایل هفته آینده پوشش ابر در استان مرکزی افزایش می‌یابد. همچنین از فردا دمای هوا کاهش پیدا می‌کند و روند سرمایش فصلی آغاز می‌شود. نفوذ سامانه دیگری در میانه هفته آینده نیز سبب وزش باد و احتمال بارش در برخی مناطق استان خواهد شد.