مسابقات قهرمانی وشوو بانوان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج
نایبرئیس هیات وشوو کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مسابقات قهرمانی بانوان استان به میزبانی شهر یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خانم زارع معیدی، نایبرئیس هیات وشوو استان، گفت: امروز سوم مهرماه ۱۴۰۵، مسابقات قهرمانی وشوو بانوان استان با حضور ورزشکارانی از شهرستانهای چرام، لنده، دنا، گچساران و بویراحمد در شهر یاسوج در حال برگزاری است.
وی افزود: در این دوره از مسابقات حدود ۸۰ ورزشکار از سراسر استان حضور دارند و این رقابتها به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار میشود.
نایبرئیس هیات وشوو استان با اشاره به اهمیت برگزاری این مسابقات در شناسایی استعدادهای ورزشی گفت: امیدواریم در این دوره از رقابتها بتوانیم استعدادهای برتر و قهرمانان آینده وشوو بانوان استان را شناسایی و زمینه پرورش و پیشرفت آنان را فراهم کنیم.