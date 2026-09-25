نایب‌رئیس هیات وشوو کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مسابقات قهرمانی بانوان استان به میزبانی شهر یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، خانم زارع معیدی، نایب‌رئیس هیات وشوو استان، گفت: امروز سوم مهرماه ۱۴۰۵، مسابقات قهرمانی وشوو بانوان استان با حضور ورزشکارانی از شهرستان‌های چرام، لنده، دنا، گچساران و بویراحمد در شهر یاسوج در حال برگزاری است.

وی افزود: در این دوره از مسابقات حدود ۸۰ ورزشکار از سراسر استان حضور دارند و این رقابت‌ها به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود.