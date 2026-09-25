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رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی کردستان گفت: هزار و ۱۱۵ تن نهاده و فرآورده دامی تولیدی استان در قالب ۳۵ محموله طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به کشورهای عراق و روسیه صادر شد که تمامی این محمولهها تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی قرار داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی ادارهکل دامپزشکی کردستان اظهار کرد: صادرات نهادهها و فرآوردههای دامی از استان پس از انجام بررسیها و کنترلهای بهداشتی لازم و با رعایت ضوابط و مقررات قرنطینهای انجام شده است.
وی افزود: طی نیمه نخست سال جاری، در مجموع ۳۵ محموله به وزن یکهزار و ۱۱۵ تن از نهادهها و فرآوردههای دامی تولیدی استان به کشورهای عراق و روسیه صادر شده است.
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی کردستان با اشاره به نقش نظارتهای بهداشتی در فرآیند صادرات محصولات دامی، بیان کرد: تمامی محمولههای صادراتی پیش از خروج از استان و کشور، از نظر ضوابط بهداشتی و قرنطینهای مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید کارشناسان دامپزشکی، مجوزهای لازم برای صادرات آنها صادر شده است.
زمانی ادامه داد: نظارت بر سلامت و کیفیت محصولات و فرآوردههای دامی در مراحل مختلف تولید، نگهداری، حمل و صادرات، از وظایف مهم دامپزشکی است و این روند با هدف حفظ سلامت مصرفکنندگان و تأمین الزامات بهداشتی کشورهای مقصد انجام میشود.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات محصولات دامی، گفت: تسهیل فرآیند صادرات در چارچوب ضوابط و مقررات بهداشتی، میتواند به توسعه بازارهای هدف، حمایت از تولیدکنندگان و رونق فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بخش دام و طیور استان کمک کند.
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی کردستان خاطرنشان کرد: ادارهکل دامپزشکی کردستان آمادگی دارد در چارچوب مقررات، نظارتهای بهداشتی و قرنطینهای لازم را برای صادرات محصولات دامی استان به بازارهای هدف انجام دهد.