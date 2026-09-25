به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،صادق رضافرهادی افزود: گزارشی مبنی بر اینکه در ارتفاع ۳۰۰ متری کوه خواجه آباده کوهنوردی در شیب تند این کوه سقوط کرده است به ما اعلام شد.

او ادامه داد: بیمار که از ناحیه لگن، ران و زانوی پای چپ دچار آسیب شده بود روی لانگ‌بک بورد (تخته بلند امدادی) و با کمربند عنکبوتی تثبیت شد.

مسئول اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ آباده در پایان بیان کرد: این کوهنرورد مصدوم پس از درمان‌های مقدماتی به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده منتقل شد.