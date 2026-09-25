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مسئول اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ آباده از سقوط کوهنوردی در شیب تند کوه خواجه شهر آباده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،صادق رضافرهادی افزود: گزارشی مبنی بر اینکه در ارتفاع ۳۰۰ متری کوه خواجه آباده کوهنوردی در شیب تند این کوه سقوط کرده است به ما اعلام شد.
او ادامه داد: بیمار که از ناحیه لگن، ران و زانوی پای چپ دچار آسیب شده بود روی لانگبک بورد (تخته بلند امدادی) و با کمربند عنکبوتی تثبیت شد.
مسئول اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ آباده در پایان بیان کرد: این کوهنرورد مصدوم پس از درمانهای مقدماتی به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده منتقل شد.