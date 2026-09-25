مردم دارالمومنین همدان و شهرستان‌های استان از سنین و گروه‌های مختلف با هوشیاری و آگاهی، تجمعات شبانه را همچنان پرشورتر برگزار کردند.

قرار‌های شبانه مردم استان همدان، پیام رسان هوشیاری و مقاومت مردم به جهانیان

قرار‌های شبانه مردم استان همدان، پیام رسان هوشیاری و مقاومت مردم به جهانیان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، تداوم تجمعات شبانه استان همدان، بیانگر تاریخ سازی مردمی است که در راه رسیدن به حقوق ملت، از هیچ چیزی فروگذار نخواهند بود.

مردم در عین آگاهی و هوشیاری همچنان میدان دار دفاع شهری هستند و پا از تجمعات پرشور شبانه پس نمی‌کشند.

شرکت کنندگان در این تجمعات وحدت و بصیرت را سلاح برنده مقابله با دسیسه‌های مختلف دشمنان اعلام و بر ادامه حضور گسترده در میدان صیانت از امنیت و تمامیت ارضی و منافع ملی تاکید کردند.

آنان در این تجمعات ضمن سردادن شعار‌های انقلابی اتحاد، وحدت و همدلی خود را ندا می‌دهند و کلیدواژه حضورشان اقتدا به رهبر معظم انقلاب است.

حضور‌های شبانه اختصاص به قشر خاصی ندارد و همه مردم از اقشار، سنین و گروه‌های مختلف در کنار هم حفظ کشور را سر می‌دهند.