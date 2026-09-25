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همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی با حضور گسترده نزدیک به دو هزار نفر ازشهروندان در سردشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی با حضور گسترده مردم در شهرستان سردشت برگزار شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان سردشت گفت: ۲ هزار نفر در این همایش بزرگ خانوادگی شرکت کردند.
محمد رشید زاده افزود: شرکتکنندگان در این برنامه، مسیر یک کیلومتری از ابتدای خیابان شهید کاظمی تا پارک گولان را با هدف گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ورزش همگانی طی کردند.
در پایان این مراسم نیز با برگزاری قرعهکشی، به شرکتکنندگان جوایزی اهدا شد و برنامههای ورزشی و فرهنگی نیز اجرا شد.