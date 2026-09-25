به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی با حضور گسترده مردم در شهرستان سردشت برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان سردشت گفت: ۲ هزار نفر در این همایش بزرگ خانوادگی شرکت کردند.

محمد رشید زاده افزود: شرکت‌کنندگان در این برنامه، مسیر یک کیلومتری از ابتدای خیابان شهید کاظمی تا پارک گولان را با هدف گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ورزش همگانی طی کردند.

در پایان این مراسم نیز با برگزاری قرعه‌کشی، به شرکت‌کنندگان جوایزی اهدا شد و برنامه‌های ورزشی و فرهنگی نیز اجرا شد.