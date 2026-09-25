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قسمت چهارم مجموعه تلویزیونی «مرد سه هزار چهره» با پیچیدهتر شدن موقعیت مسعود شصتچی در میان اعضای یک گروه خلافکار، جمعهشب به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه ماجراهای شخصیت «مسعود شصتچی»، پیامدهای حضور ناخواسته او در میان یک باند خلافکاری ابعاد تازهتری پیدا میکند؛ موقعیتی طنز و پرتعلیق که در آن، حفظ هویت واقعی برای او هر لحظه دشوارتر و مخاطرهآمیزتر میشود.
سریال «مرد سه هزار چهره» به کارگردانی مهران مدیری، تهیهکنندگی جواد فرحانی و نویسندگی مشترک امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر، جمعهها ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه سه سیما پخش میشود و بازپخش آن نیز در ساعتهای ۰۰:۳۰ بامداد، ۱۰:۰۰ صبح و ۱۴:۰۰ روز بعد خواهد بود.