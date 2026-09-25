به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه ماجرا‌های شخصیت «مسعود شصت‌چی»، پیامد‌های حضور ناخواسته او در میان یک باند خلافکاری ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند؛ موقعیتی طنز و پرتعلیق که در آن، حفظ هویت واقعی برای او هر لحظه دشوارتر و مخاطره‌آمیزتر می‌شود.

سریال «مرد سه هزار چهره» به کارگردانی مهران مدیری، تهیه‌کنندگی جواد فرحانی و نویسندگی مشترک امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر، جمعه‌ها ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه سه سیما پخش می‌شود و بازپخش آن نیز در ساعت‌های ۰۰:۳۰ بامداد، ۱۰:۰۰ صبح و ۱۴:۰۰ روز بعد خواهد بود.