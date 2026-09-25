وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر خارجه انگلیس گفت: انگلیس و دیگر کشور‌ها طبق معاهدات ذیربط بین‌المللی موظف به اقدام برای پیگرد کیفری و مجازات مقامات رژیم صهیونیستی به خاطر نسل‌کشی و جنایات جنگی هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزرای امور خارجه ایران و انگلیس در این دیدار درباره روابط دوجانبه ایران-انگلیس و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه ایران ناامنی موجود در منطقه و تنگه هرمز را پیامد تجاوز نظامی آمریکا - رژیم صهیونیستی دانست که با حمایت و همراهی برخی کشور‌های اروپایی ارتکاب یافت و موجب خسارات فراوان برای ایران، منطقه و جهان شده است.

وی برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه را منوط به پایان اشغالگری و احقاق حقوق مشروع ملت فلسطین به‌ویژه حق تعیین سرنوشت دانست و یادآوری کرد که دولت انگلیس و برخی دیگر از دول اروپایی به دلیل نقشی که در شکل‌گیری و تداوم یک رژیم اشغالگر و تروریست در غرب آسیا داشته‌اند باید پاسخگو باشند.

عراقچی خواستار اصلاح رویکرد‌های مخرب و غیرمسئولانه برخی دول اروپایی در قبال ایران و تحولات منطقه شد و تاکید کرد اصرار بر مداخله در امور داخلی کشور‌ها و استفاده ابزاری از مفاهیم حقوق بشری به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

وی تداوم حمایت همه جانبه تسلیحاتی و سیاسی انگلیس و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی را عامل عمده در تشدید جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین و کشور‌های منطقه دانست و تاکید کرد انگلیس و دیگر کشور‌ها طبق معاهدات ذیربط بین‌المللی موظف به اقدام برای پیگرد کیفری و مجازات مقامات رژیم صهیونیستی به خاطر نسل‌کشی و جنایات جنگی هستند.

وزیر امور خارجه همچنین با تاکید بر رویکرد مسئولانه ایران در استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای حل موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، خاطرنشان کرد که سه کشور اروپایی به دلیل تبعیت از اقدامات غیرقانونی آمریکا در موضوع اسنپ بک و نیز به دلیل عدم اتخاذ موضع قاطع علیه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران باید پاسخگو باشند.

وزرای امور خارجه ایران و انگلیس در این دیدار درباره مناسبات دوجانبه و رایزنی‌های دیپلماتیک و کنسولی دو کشور نیز بحث و تبادل نظر کردند.