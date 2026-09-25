در این برنامه که با هدف تسهیل ارتباط مردم با مسئولان قضایی و رسیدگی چهره‌به‌چهره به مسائل و مطالبات آنان برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود ضمن حضور در جمع شهروندان، به درخواست‌های مطرح‌شده گوش داد و راهنمایی‌های لازم را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، محمد کرمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود، با برپایی میز خدمت در تجمع شبانه لنگرود، به مشکلات و درخواست‌های شهروندان رسیدگی کرد.

در این برنامه که با هدف تسهیل ارتباط مردم با مسئولان قضایی و رسیدگی چهره‌به‌چهره به مسائل و مطالبات آنان برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود ضمن حضور در جمع شهروندان، به درخواست‌های مطرح‌شده گوش داد و راهنمایی‌های لازم را ارائه کرد.

برپایی میز‌های خدمت در مناسبت‌های ملی و مذهبی، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف کاهش فاصله میان دستگاه قضا و مردم و پیگیری مستقیم مشکلات قضایی شهروندان انجام می‌شود.

در این مراسم، شهروندان نیز ضمن استقبال از حضور دادستان در تجمع شبانه، مسائل و مطالبات خود را مطرح کردند.