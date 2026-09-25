سنگ‌نگاره‌های جربت جاجرم، روایت‌هایی از زندگی انسان و ارتباط او با طبیعت و حیات‌وحش منطقه را حفظ کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی سنگ‌نگاره‌های جربت در شهرستان جاجرم، مجموعه‌ای از نقش‌ها و کتیبه‌های تاریخی است که بر دل صخره‌ها نقش بسته و در گذر سال‌ها، روایت‌هایی از زندگی انسان و ارتباط او با طبیعت و حیات‌وحش منطقه را در دل خود حفظ کرده است.

سید محمد رسول حسینی، عکاس خبری، با ثبت تصاویری از این سنگ‌نگاره‌ها، بخشی از این میراث تاریخی را در قاب تصویر به مخاطبان معرفی کرده است؛ آثاری که در میان طبیعت منطقه و زیر آسمان باز، همچنان در برابر باد و فرسایش زمان پابرجا مانده‌اند.

این مجموعه در حدود پنج کیلومتری شمال شرق روستای جربت از توابع بخش سنخواست شهرستان جاجرم قرار دارد و نزدیک به یکصد تخته‌سنگ، از قطعات کوچک تا سنگ‌های چندتنی، در محدوده آن دیده می‌شود.

بر سطح این سنگ‌ها، نقش‌هایی از انسان، حیوان، گیاه، ابزار و اشکال هندسی به چشم می‌خورد و کتیبه‌هایی با خطوط فارسی و عربی نیز در میان این آثار وجود دارد؛ نقوشی که هر یک بخشی از شیوه زندگی، باورها و محیط پیرامون انسان در دوره‌های مختلف را بازتاب می‌دهد.

کل و بز، قوچ و میش، شتر و دیگر جانوران از جمله نقش‌های حیوانی موجود در این مجموعه هستند و در میان این نقوش، تصویری از یوزپلنگ نیز مشاهده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند در مطالعات تخصصی باستان‌شناسی و شناخت حیات‌وحش گذشته منطقه مورد توجه قرار گیرد.

سنگ‌نگاره‌های جربت در ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۷ با شماره ۲۴۶۶۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است؛ مجموعه‌ای که اکنون در کنار ارزش تاریخی، بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان جاجرم به شمار می‌رود و نیازمند حفاظت و توجه بیشتر برای ماندگاری این میراث در برابر فرسایش طبیعی و گذر زمان است.