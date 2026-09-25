فعالیت واحد تولید انواع روغن موتور، روانکار، گریس و ضدیخ خودرو آبان امسال در بوکان آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای توسعه صنعتی بوکان، واحد تولید مواد شیمیایی خودرو میزبان رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی بود.

نخستین خط این واحد وارد مرحله آزمون تولید شده و با تکمیل چهار خط تولید، ظرفیت تولید سالانه ۷۵ هزار تن انواع روغن موتور، روانکار، گریس و ضدیخ خودرو را خواهد داشت و زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر را فراهم می‌کند.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده، تمامی خطوط این واحد تا آبان‌ماه امسال تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد تا گامی دیگر برای تقویت تولید و اشتغال در مسیر صنعتی شدن بوکان باشد.