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فعالیت واحد تولید انواع روغن موتور، روانکار، گریس و ضدیخ خودرو آبان امسال در بوکان آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای توسعه صنعتی بوکان، واحد تولید مواد شیمیایی خودرو میزبان رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی بود.
نخستین خط این واحد وارد مرحله آزمون تولید شده و با تکمیل چهار خط تولید، ظرفیت تولید سالانه ۷۵ هزار تن انواع روغن موتور، روانکار، گریس و ضدیخ خودرو را خواهد داشت و زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر را فراهم میکند.
براساس برنامهریزی انجام شده، تمامی خطوط این واحد تا آبانماه امسال تکمیل و به بهرهبرداری میرسد تا گامی دیگر برای تقویت تولید و اشتغال در مسیر صنعتی شدن بوکان باشد.