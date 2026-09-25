رئیس پلیس راهور استان یزد همزمان با سال تحصیلی جدید و افزایش تردد دانش‌آموزان و عابران پیاده در ساعات صبح و بعدازظهر، بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سرعت غیرمجاز در معابر مسکونی و محلی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ دستوار، با اشاره به افزایش تردد دانش‌آموزان و عابران پیاده در فصل بازگشایی مدارس از رانندگان خواست در ساعات رفت و آمد دانش‌آموزان به ویژه در معابر مسکونی و محلی با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه سرعت غیرمجاز پرهیز کنند.وی افزود: با شروع سال تحصیلی، حضور کودکان در اطراف خیابان‌ها و معابر افزایش می‌یابد و افزایش سرعت در این مناطق می‌تواند زمان واکنش راننده در شرایط بحرانی را کاهش داده و احتمال وقوع حوادث ناگوار را افزایش دهد.

رئیس پلیس راهور استان یزد با تأکید بر رعایت دقیق مقررات و توجه به تابلو‌های محدودیت سرعت و دقت بیشتر رانندگان نسبت به حقوق دانش‌آموزان و سالمندان، از شهروندان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه بیشتر به محیط اطراف، پلیس را در ایجاد محیطی ایمن برای تردد دانش‌آموزان و خانواده‌ها همراهی کنند.