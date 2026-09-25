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رئیسکل دادگستری استان قم از مختومه شدن هزار و ۲۷۱ پرونده در قالب پویش «به عشق امام حسین (ع) برای ایران همدل» خبر داد و گفت: این پروندهها با ترویج فرهنگ گذشت و صلح و سازش به پایان رسیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، با اعلام ثمرات ارزشمند «پویش به عشق امام حسین علیهالسلام برای ایران همدل» در استان، از بخشش و گذشت چشمگیر مردم در اختلافات قضایی به عشق و ارادت به سیدالشهداء حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد.
جزئیات پروندههای مختومهشده
رئیس کل دادگستری استان قم در تشریح جزئیات این اقدامات خداپسندانه گفت: شورای حل اختلاف استان قم، هزار و ۲۷۱ فقره پرونده را با عنوان «پویش به عشق امام حسین علیهالسلام برای ایران همدل» مختومه کرده که این آمار نشاندهنده ترویج فرهنگ گذشت و صلح در جامعه است.
موسوی در ادامه به آمار پروندههای رسیدگیشده در شعب مختلف اشاره کرد و افزود: تعداد ۱۲۰۱ فقره از این پروندهها توسط شعب شورا و ۳۱ فقره توسط شعبه مستقر در زندان و همچنین ۸ فقره توسط ستاد دیه و یک مورد سازش نیز در قتل نفس، توسط صلحیار شعبه حل اختلاف صورت گرفته است.
آزادی ۱۷ زندانی و گذشت از قصاص نفس
حجتالاسلام سیدکاظم موسوی با تأکید بر آثار معنوی و اجتماعی این گذشتها گفت: در میان این پروندهها، ۲۴ پرونده با موضوعات مهم نیز وجود داشت که از آن جمله میتوان به یک فقره پرونده اخذ رضایت اولیای دم و انصراف از قصاص نفس اشاره کرد؛ همچنین در راستای اجرای احکام قضایی و بهرهمندی از این گذشتها، ۱۷ فقره آزادی زندانی انجام شده است.
مختومه شدن ۶ پرونده مالی به ارزش ۹۵ میلیارد تومان
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: در مجموع، ۶ پرونده مالی مهم به ارزش بالغ بر ۹۵ میلیارد تومان در این رابطه مورد رسیدگی و با صلح و سازش مختومه شده است.
حمایت از ترویج فرهنگ صلح
رئیس کل دادگستری استان قم با قدردانی از این حرکت ارزشمند گفت: دستگاه قضایی استان قم از هرگونه تلاش برای ترویج فرهنگ صلح، گذشت و حل اختلافات با محوریت آموزههای دینی حمایت میکند.