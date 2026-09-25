چهل و ششمین دوره مسابقات المپیاد جهانی شطرنج ۲۰۲۶ در سمرقند ازبکستان با حضور تیم‌های مردان و بانوان ایران ادامه یافت.

المپیاد جهانی شطرنج، مردان و بانوان ایران در دور ۸ مغلوب شدند

المپیاد جهانی شطرنج، مردان و بانوان ایران در دور ۸ مغلوب شدند



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دور هشتم مسابقات به این شرح است:

* مردان:

ایران ۱.۵ - ۲.۵ فرانسه

- در تیم ایران استاد بزرگ مهدی غلامی به پیروزی رسید، استاد بین المللی آرش داغلی به تساوی رسید، استاد بزرگ محمدامین طباطبایی و استاد بین المللی رضا مهدوی مغلوب شدند. در این مسابقه استاد بزرگ بردیا دانشور استراحت کرد.

- تیم ایران پیش از این ۴ - ۰ تیم موزامبیک و مولداوی، ۳ - ۱ تیم لیتوانی و ۳.۵ - ۰.۵ تیم بولیوی , ۲.۵ - ۱.۵ تیم اسلواکی را برد و با بلژیک ۲ - ۲ مساوی کرد و ۱.۵ - ۲.۵ مغلوب مغولستان شد.

* برنامه - دور نهم - امروز:

ایران - ویتنام

- در جدول مردان تیم‌های ازبکستان و آلمان با ۱۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های چین و هلند با ۱۳ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. تیم ایران با ۱۱ امتیاز بیست و دوم است.

* زنان:

ایران ۱.۵ - ۲.۵ لهستان

- در تیم بانوان ایران استاد بین المللی ملیکا محمدی مغلوب شد و استاد بزرگ مبینا علی‌نسب، و استادان بین المللی آنوشا مهدیان و میترا اصغرزاده مساوی کردند. در این بازی استاد بین المللی پروا بهزاد نظیف استراحت کرد.

- تیم بانوان ایران پیش از این ۴ - ۰ قبرس و دانمارک، ۳.۵ - ۰.۵ ایرلند و ۳ - ۱ تیم‌های فرانسه و سریلانکا را برد و ۰.۵ - ۳.۵ مغلوب صربستان و ۱ - ۳ مغلوب مغولستان شد.

* برنامه - دور نهم - امروز:

ایران - مولداوی

- در جدول بانوان تیم چین با ۱۵ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های قزاقستان، ارمنستان و مغولستان با ۱۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم ایران با ۱۰ امتیاز در رده سی و چهارم جای دارد.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ در بخش مردان تیم‌های هند، آمریکا، ازبکستان و چین اول تا چهارم شدند و تیم ایران با ۱۴ امتیاز بیست و ششم شد. در بخش زنان نیز تیم‌های هند، قزاقستان، آمریکا و اسپانیا در رده‌های اول تا چهارم قرار گرفتند و تیم بانوان ایران با ۱۳ امتیاز در رده ۳۷ قرار گرفت.

- در تاریخ المپیاد شطرنج که از سال ۱۹۲۴ سابقه برگزاری دارد، در بخش مردان تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۲۵ قهرمانی ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی رکورد دار است و آمریکا با ۶ قهرمانی و ۸ نایب قهرمانی و ۹ سومی در رده دوم و مجارستان با ۵ قهرمانی ۸ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده سوم قرار دارند. تیم ارمنستان ۳ بار، اوکراین و چین ۲ بار و تیم‌های صربستان (با احتساب نتایج یوگسلاوی سابق)، آلمان (با احتساب نتایج آلمان شرقی و غربی سابق)، هند و لهستان یک بار قهرمان شده‌اند.

در بخش زنان روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۱۵ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۳ سومی رکورد دار است و چین با ۶ قهرمانی ۴ نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و گرجستان با ۴ قهرمانی یک نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده سوم قرار دارند.

- دوره آتی مسابقات سال ۲۰۲۸ در ابوظبی امارات برگزار خواهد شد.