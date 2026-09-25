آغاز نمایش رایگان چهار فیلم دفاع مقدس در مشهد
رئیس دفتر انجمن سینمای جوانان ایران گفت : نمایش رایگان چهار فیلم سینمایی و برپایی سمینار تخصصی در پردیس سینمایی مهر کوهسنگی مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، محمد مداح حسینی اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس، فیلمهای «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی، «دیدهبان» ساخته ابراهیم حاتمیکیا، «قارچ سمی» به کارگردانی رسول ملاقلیپور و «دوئل» ساخته احمدرضا درویش، از امروز تا ۶ مهرماه به صورت رایگان به نمایش گذاشته میشوند.
وی افزود: این فیلمها هر روز ساعت ۱۷ در پردیس سینمایی مهر کوهسنگی به نمایش درمیآیند و حضور در نمایش فیلمها برای علاقهمندان رایگان است.
رئیس دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در مشهد ادامه داد: همزمان با این برنامه، همایش علمی تخصصی سینمای دفاع مقدس نیز دوشنبه ششم مهرماه ساعت ۱۹ در همین مکان برگزار میشود.
مداح حسینی گفت: در این همایش، محمدمهدی خالقی با موضوع «انسان انقلاب اسلامی و انسانشناسی دفاع مقدس»، هادی حاجتمند با موضوع «سینمای دفاع مقدس بهمثابه سینمای اشراقی» و اینجانب سیدمحمد مداح حسینی با موضوع «سینمای دفاع مقدس؛ ژانر یا موضوع؟» سخنرانی میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: شرکت در این همایش نیز برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است.