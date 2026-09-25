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این خط با ۱۲ کیلومتر طول و ۸ ایستگاه، خط ۱ مترو را از پل معالی آباد به ایستگاه راه آهن شیراز وصل میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهردار شیراز گفت: این خط با ۱۲ کیلومتر طول و ۸ ایستگاه، خط ۱ مترو را از پل معالی آباد به ایستگاه راه آهن شیراز وصل میکند.
اسدی با بیان اینکه شیراز دیگر دارای شبکه حمل و نقل ریلی شهری است گفت: این خط به دلیل انتقال حجم زیادی از جمعیت شهرکهای غربی شیراز، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین خطوط قطار شهری شیراز است.
رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز هم با بیان اینکه عملیات حفاری خط ۳ به ۵۰ درصد پیشرفت رسیده افزود: حفاری این خط دراسفند ماه به ایستگاه صنایع میرسد و با هدفگذاری انجام شده تا ۱۷ ماه آینده کل حفاری مکانیزه این خط تا پل شهدای معالی آباد به اتمام میرسد و پیش بینی میشود تا ابتدای سال ۱۴۰۹ این خط مترو به صورت کامل زیر بار ترافیک رود.