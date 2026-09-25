مردم بصیر دیار مقاومت با حضور شکوه رزمایش ۹۰ هزار نفری «جانفدای ایران» ضمن نمایش توان و یکپارچگی ملی، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی پیمانی دوباره بستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، این رزمایش جلوه‌ای از انسجام، همبستگی و آمادگی ملت ایران برای دفاع از کشور و صیانت از امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

مشارکت گسترده مردم در رزمایش «جان‌فدایان ایران» نشان می دهد؛ ملت ایران در برابر هرگونه تهدید و تعرض، متحد، هوشیار و آماده دفاع از میهن اسلامی است و برای انتقام امام شهید امت، ریشه کنی غده سرطانی رژیم صهیونی واخراج آمریکای جنایتکار از منطقه عقب نشینی نخواهد کرد.