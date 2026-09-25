رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خانواده شهید علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی و شهید مرتضی لاریجانی ضمن تفقد و تجلیل از خانواده این شهدا به بیان برخی از جزئیات و اقدامات موثر شهید در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه تا ۴۰ روزه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف که شامگاه پنجشنبه (۲ مهر ۱۴۰۵) به مناسبت هفته دفاع مقدس در منزل شهید علی لاریجانی با تاکید بر این که نقش شهید لاریجانی در همه ابعاد در کشور و انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی کاملا روشن و شفاف و برجسته است، گفت: آشنایی من با ایشان به سال ۶۹ بر میگردد که بعد از جنگ من به تهران آمدم و تا لحظه شهادت با ایشان در ارتباط بودم و این ارتباط به خصوص از دوران جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر و مستمر بود تا آخرین روز حیات این شهید در جنگ رمضان ما به صورت مداوم در ارتباط بودیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که نقش ویژه شهید لاریجانی در شکل گیری مجلس خبرگان در شرایط خاص امنیتی اسفند ۱۴۰۴ بی بدیل بود، افزود: نقش این شهید در مقابله با اتفاقات دی ۱۴۰۴ برهیچکس پوشیده نیست و با شروع جنگ ۴۰ روزه نیز از همان لحظات اولیه تهاجم دشمن ارتباط من و ایشان به صورت مداوم برقرار شد.

وی با بیان این که این شهید عزیز از جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات دی ۱۴۰۴ و تا روزی که به شهادت رسیدند زحمات بسیاری کشید، تاکید کرد: این شهادت پاداش ارزشمندی به رفتار و عمل و مظلومیت ایشان بود و آن تحمل و صبر و مظلومیت شایسته چنین پاداشی بود.

قالیباف با بیان این که من وظیفه داشتم زودتر در جمع خانواده ایشان حضور پیدا کنم؛ گفت: حضور و جنگ آوری و خون دل خوردن‌های ایشان در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور به خصوص بعد از دوم خرداد همیشه در ذهن من می‌ماند و ایشان واقعا یک شخصیت ستودنی و به یاد مادنی برای کشور و انقلاب اسلامی بود.

در این دیدار که اعضای خانواده شهید لاریجانی حضور داشتند، ایشان همچنین به همراهی شهید دکتر مرتضی لاریجانی با پدر اشاره کرد و گفت: این شهید عزیز نیز در لحظات مهم همراه شهید لاریجانی بود و در نهایت همراه پدر به شهادت رسید.