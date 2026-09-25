مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از برقراری ۶ پرواز در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران در هفته دوم مهر خبر داد.

برقراری ۶ پرواز در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران در هفته دوم مهر

برقراری ۶ پرواز در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران در هفته دوم مهر



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: بر اساس برنامه پروازی فرودگاه بیرجند، از شنبه چهارم تا جمعه دهم مهر، در مجموع ۶ پرواز از سوی شرکت‌های هواپیمایی پارس‌ایر، چابهار ایر و ایران‌ایرتور در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران انجام خواهد شد.

سیدی افزود: روز شنبه ۴ مهر، پارس‌ایر ساعت ۰۹:۱۰ از تهران پرواز کرده، ساعت ۱۰:۲۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۱:۳۵ بیرجند را به مقصد تهران ترک می‌کند؛ روز یکشنبه ۵ مهر، چابهار ایر ساعت ۲۰:۰۰ از تهران حرکت کرده، ساعت ۲۱:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۲:۳۰ به تهران بازمی‌گردد.

وی گفت: روز دوشنبه ۶ مهر نیز دو پرواز انجام می‌شود که ایران ایرتور ساعت ۰۸:۲۰ از تهران پرواز کرده، ساعت ۰۹:۳۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۰:۵۰ به مقصد تهران بازمی‌گردد و پس از آن، پارس‌ایر ساعت ۰۸:۵۰ از تهران حرکت کرده، ساعت ۱۰:۱۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۰:۵۰ بیرجند را ترک می‌کند.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی افزود: روز سه شنبه ۷ مهر، چابهار ایر ساعت ۲۰:۰۰ از تهران پرواز کرده، ساعت ۲۱:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۲:۳۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد و در نهایت روز جمعه ۱۰ مهر، پارس‌ایر ساعت ۱۹:۵۰ از تهران حرکت کرده، ساعت ۲۱:۰۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۲:۱۰ بیرجند را ترک می‌کند.

سیدی گفت: فرودگاه طبس نیز مانند هفته‌های گذشته، روز یکشنبه ۵ مهر میزبان یک پرواز در مسیر تهران ـ طبس ـ تهران خواهد بود که این پرواز توسط پارس‌ایر انجام می‌شود؛ هواپیما ساعت ۱۱:۰۰ از تهران پرواز کرده، ساعت ۱۲:۰۰ وارد طبس می‌شود و ساعت ۱۲:۴۵ طبس را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

وی افزود: تداوم پرواز‌ها بستگی به استقبال مسافران و میزان تقاضا برای سفر‌های هوایی دارد.