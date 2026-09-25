پیادهروی بسیجیان شیراز با هدف ایجاد نشاط اجتماعی
همزمان با هفته دفاع مقدس، پیادهروی خانوادگی بسیجیان و کارکنان شهرداری شیراز در پارک ۴هزار و ۴۴ هکتاری بام سبز شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهردار شیراز گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، پیادهروی خانوادگی بسیجیان و کارکنان شهرداری شیراز در پارک ۴هزار و ۴۴ هکتاری بام سبز شیراز برگزار شد.
محمدحسن اسدی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و نام شهدا و ایثارگران افزود: نزدیک به سه هزار بسیجی در مجموعه کارکنان شهرداری شیراز حضور دارند و این برنامه با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، ورزش و دورهمی کارکنان و خانوادههای آنان برگزار شد.
وی گفت: انتخاب پارک ۴هزار و ۴۴ هکتاری به عنوان محل برگزاری این برنامه، علاوه بر ایجاد فضایی شاد و بانشاط برای کارکنان، فرصتی برای معرفی یکی از پروژههای بزرگ شهری شیراز بود.
شهردار شیراز افزود: کارکنان شهرداری شبانهروز برای خدمت به مردم تلاش میکنند و برگزاری چنین برنامههایی فرصتی است تا ضمن قدردانی از زحمات آنان، زمینه مشارکت و حضور بیشتر کارکنان و خانوادههایشان در برنامههای اجتماعی فراهم شود.