سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به لزوم همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: استانداران به عنوان نماینده دولت در استان، باید بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در این قانون نظارت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تکالیف متعدد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای دستگاه‌های اجرایی، گفت: بی‌شک اجرای کامل این قانون مستلزم همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه است و در این قانون، علاوه بر وظایف قوه قضائیه و سازمان ثبت، تکالیف متعددی نیز بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار داده شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: شورای راهبری قانون الزام با ریاست معاون اول قوه قضائیه، بلافاصله پس از تصویب قانون تشکیل شد و با برگزاری جلسات مستمر، نظارت بر اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها را بر عهده گرفت.

تکالیف دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام

قویدل به برخی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اعلام آنی ارزش معاملاتی املاک از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی است. وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی بر عملکرد مشاوران و دلالان ملکی نظارت دارند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اعلام آنی میزان بدهی واگذارکننده ملک است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قوانین نقل‌وانتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلف به اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد هستند. وزارت کشور، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه نیز مکلف به صدور دستور نقشه و ارسال آن به سازمان ثبت از طریق سامانه و به صورت برخط هستند.

مطالبه نظارت استانداران بر اجرای قانون الزام

قویدل با اشاره به وظایف استانداران به عنوان نمایندگان دولت در استان‌ها گفت: یکی از وظایف استانداران، نظارت بر حسن اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قوانین و مقررات از جمله قانون الزام است. با توجه به عدم همکاری لازم و کامل برخی از دستگاه‌های اجرایی، در هشتاد و ششمین جلسه شورای راهبری قانون الزام، مطابق دستور معاون اول قوه قضاییه مقرر شد رؤسای کل دادگستری استان‌ها با استانداران مکاتبه و نظارت بر اجرای قانون الزام توسط دستگاه‌های اجرایی را مطالبه کنند.

شناسه یکتا؛ راهکار قانون الزام برای جلوگیری از معاملات معارض

وی با اشاره به دعاوی ناشی از پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت افزود: دعاوی ناشی از پیش‌فروش ساختمان، یکی از دعاوی کثیرالشاکی در مراجع قضایی است و قانون الزام با پیش‌بینی صدور دستور نقشه و ارسال آن به سازمان ثبت و صدور شناسه یکتا برای هر واحد آپارتمانی که در آینده ساخته خواهد شد و تنظیم سند رسمی پیش‌فروش و تقسیم‌نامه، از امکان معاملات معارض جلوگیری کرده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این اتصال در برخی شهر‌ها از جمله مشهد مقدس، قزوین، همدان، کرمانشاه و برخی مناطق تهران بین شهرداری، نظام مهندسی ساختمان و سازمان ثبت برقرار شده و شناسه یکتا و سند تقسیم‌نامه صادر شده است.

تأکید بر نقش استانداران در رفع موانع اجرای قانون

قویدل افزود: امیدواریم استانداران به انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در اجرای قانون الزام، نظارت لازم را داشته باشند و در اجرای این قانون که مزایای بسیار متعددی برای مردم دارد، قوه قضائیه را یاری کنند.