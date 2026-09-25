بازگشت ۵۰۰ میلیون تومان به حساب ۱۰ مالباخته فومنی
فرمانده انتظامی فومن از شناسایی ۶ متهم غیربومی و استرداد ۵۰۰ میلیون تومان وجه کلاهبرداریشده به حساب ۱۰ نفر از شهروندان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ حسین عاشوری گفت: در پی شکایت چند شهروند مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی با ترفندهایی مانند خرید اینترنتی و ابلاغیه جعلی، موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی و فنی، هویت ۶ متهم را شناسایی و با هماهنگی قضائی، مبالغ برداشتشده را مسدود کردند که پس از طی مراحل قانونی، ۵۰۰ میلیون تومان به حساب ۱۰ مالباخته بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی فومن از شهروندان خواست به پیامهای ارسالی از منابع ناشناس با عناوینی مانند ابلاغیه قضائی و سود سهام عدالت اعتماد نکرده و برای ورود به لینکهای ناشناس اقدام نکنند.