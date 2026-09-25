قسمت ششم مجموعه تلویزیونی «کارآگاه علوی ۳» با ورود به پرونده پیچیده قتل یکی از مسئولان خرید زمین‌های مازندران، امشب از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه «کارآگاه علوی ۳» در دل پرونده‌های جنایی، بخشی از فضای سیاسی و اجتماعی سال‌های پایانی پهلوی اول را به تصویر می‌کشد.

در قسمت ششم این سریال ، وقوع قتلی مشکوک مقابل گراند هتل تهران ، کارآگاه علوی را با سرنخ‌هایی روبه‌رو می‌کند که دامنه این ماجرای جنایی را به فراتر از محل وقوع جرم امتداد می‌دهد.

سریال «کارآگاه علوی ۳» به کارگردانی سید جمال سیدحاتمی، تهیه‌کنندگی پرویز امیری و نویسندگی حسن هدایت، جمعه‌ها ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود و بازپخش آن در ساعت‌های ۰۱:۳۰ بامداد و ۱۵:۱۵ روز بعد روی آنتن می‌رود.