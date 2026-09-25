فرمانده انتظامی لنگرود از دستگیری مردی که با رمالی و فالگیری و ادعای بخت‌گشایی و حل مشکلات خانوادگی از شهروندان اخاذی می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه رمالی، فالگیری و ترویج خرافه‌گرایی در یکی از روستا‌های لنگرود، بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی و تحقیقات، متهم ۵۴ ساله را که با ادعای بخت‌گشایی، حل مشکلات خانوادگی و مالی، رفع بیماری و جن‌گیری، از بانوان اخاذی و از این طریق کسب درآمد می‌کرد شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لنگرود گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ صبح زاهدی با هشدار به شهروندان گفت: رمالان و فالگیران با سوءاستفاده از مشکلات مردم، زمینه اخاذی و ایجاد آسیب‌های بیشتر برای خانواده‌ها را فراهم می‌کنند و شهروندان باید از اعتماد به این افراد خودداری کنند.