ظرفیت کهگیلویه و بویراحمد برای پرچمداری فعالیتهای اقتصادی کشور
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: کهگیلویه و بویراحمد از توانمندیهای بالقوهای برخوردار است که میتواند در برخی حوزهها بهعنوان پرچمدار فعالیتهای اقتصادی کشور مطرح شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پیام باقری عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران در نشست و دیدار با نماینده ولیفقیه در استان، با اشاره به حضور هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران در استانها اظهار کرد: یکی از اهداف این سفرها، حضور در جمع فعالان اقتصادی و اتاقهای استانی، شنیدن مسائل و مشکلات آنها از نزدیک و اتخاذ تدبیر برای کمک به حل این مشکلات است. باقری افزود: اتاق ایران تلاش میکند در سطح ملی، از فعالیتهای استانی حمایت کند تا توسعه اقتصادی متوازن در استانهای مختلف شکل بگیرد و فعالان اقتصادی متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای هر منطقه بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصاد کشور ایفا کنند. وی با اشاره به حضور کمتر از ۲۴ ساعته هیاترئیسه اتاق ایران در کهگیلویه و بویراحمد گفت: در همین مدت کوتاه، دو موضوع بیش از همه توجه ما را جلب کرد؛ نخست ظرفیتهای بسیار خوب و بالقوه استان و دوم ارتباط سازنده میان بخش خصوصی و مسئولان استانی. عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کهگیلویه و بویراحمد از جهات مختلف مستعد فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری است و در برخی حوزهها توانمندیهایی دارد که میتواند به امضای اقتصادی استان تبدیل شود. وی ارتباط میان بخش خصوصی و مسئولان و نمایندگان استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: از روز گذشته که در خدمت استاندار، نمایندگان مجلس و مسئولان استان بودیم، این ارتباط را سازنده دیدم و برای من خوشایند بود که اتاق بازرگانی در چارچوب مأموریتهای خود توانسته چنین ارتباطی را شکل دهد. باقری با تأکید بر ضرورت همراهی همه ارکان اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط ویژه اقتصادی کشور، بیش از هر چیز به وحدت و همراهی میان تمام ارکان اقتصاد نیاز داریم. بخش خصوصی، دولت و مجلس و سایر ارکان مؤثر در اقتصاد، با همراهی و همافزایی میتوانند برای عبور از مشکلات و دنبال کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور نقشآفرین باشند. وی افزود: اتاق بازرگانی ایران بهعنوان نماینده بخش خصوصی کشور، شبکه گستردهای از فعالان اقتصادی را در اختیار دارد و با ۳۴ اتاق بازرگانی در سراسر کشور، بیش از ۴۰ اتاق مشترک با کشورهای مختلف و بیش از ۶۰۰ تشکل ملی و استانی، ظرفیت قابل توجهی برای پیگیری مسائل اقتصادی دارد. عضو هیئترئیسه اتاق ایران با اشاره به نقش بخش خصوصی در شرایط فعلی گفت: اتاق بازرگانی خود را نسبت به معیشت مردم، حفظ اشتغال و پایداری اقتصاد کشور متعهد میداند و در دورههای اخیر نیز مجموعه اتاق ایران و اتاقهای سراسر کشور اقداماتی را در این زمینه دنبال کردهاند. باقری با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله گفتوگو و رسیدن به اقدام عملی تصریح کرد: امروز مهمترین نکته، اقدام و عمل است و باید فاصله میان صحبت و عمل کوتاه شود. تصمیمات باید چابک و سریع اتخاذ شوند و در کوتاهترین زمان به اقدام تبدیل شوند. وی یکی از چالشهای فعالان اقتصادی را فاصله میان تصمیم و اجرا دانست و گفت: زمانی که تصمیمی در سطح اقتصاد ملی اتخاذ میشود، انتظار این است که بهسرعت به مرحله اجرا برسد و دستگاههای اجرایی مرتبط نیز نسبت به آن احساس تعهد و تکلیف کنند. در این زمینه همچنان نیازمند کار بیشتری هستیم. باقری همچنین با اشاره به تاکیدات رهبر شهید انقلاب ضرورت تکیه بر ظرفیتهای بخش خصوصی برای عبور از شرایط موجود اقتصادی گفت: برای بازسازی اقتصاد و بازگشت سریع به شرایط عادی اقتصادی، باید از ظرفیت فعالان بخش خصوصی استفاده شود و این امر مستلزم اعتمادسازی میان همه ارکان اقتصادی کشور است. عضو هیئترئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: در این مسیر به یک همرسانی میان ظرفیتهای موجود استان و متقاضیان سرمایهگذاری نیاز داریم و باید از سرمایهگذار در استان صیانت و از حضور او استقبال کنیم. باقری ادامه داد: نخستین موضوع مورد توجه هر سرمایهگذار، وجود توجیه اقتصادی در محیط سرمایهگذاری است. همچنین باید تضمینهای لازم برای سرمایهگذاری و اصول و چارچوبهای مربوط به آن رعایت شود. وی اظهار کرد: اگر این الزامات فراهم شود، زمینه برای حضور سرمایهگذاران و سرمایهگذاری در کهگیلویه و بویراحمد فراهم خواهد شد و میتوان امیدوار بود که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شاهد رشد و توسعه اقتصادی استان باشیم.
موشکهای امروز کشور در دست فعالان اقتصادی
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد هم در دیدار هیات رئیسه اتاق ایران مطرح کرد؛موشکهای امروز کشور در دست فعالان اقتصادی است هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه برنامههای سفر راهبردی خود به استان کهگیلویه و بویراحمد، با آیتالله سید نصیر حسینی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج دیدار و گفتوگو کردند. حضرت آیتالله سید نصیر حسینی در این دیدار ضمن قدردانی از حضور بزرگان اقتصاد کشور در یاسوج، به تاریخچه پرفراز و نشیب این دیار اشاره کرد و گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد استانی نوپا است که 95 درصد زیرساختهای آن اعم از آب، گاز، جاده، فضاهای آموزشی و دانشگاهی مربوط به دوران پس از انقلاب اسلامی است. نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به روحیه سلحشوری مردم این خطه افزود: پیش از انقلاب، عشایر غیور ما همواره با حکومتهای طاغوتی درگیر بودند و زیر لگد طاغوت قرار داشتند؛ به طوری که در دوران پهلوی، هم از هوا و هم از زمین به این مردم حمله میشد. از سال 42 به بعد که ندای حضرت امام (ره) بلند شد، این مردم با جان و دل پاسخ گفتند و در دوران 8 سال جنگ تحمیلی نیز، نسبت به جمعیت خود، رتبه اول حضور در جبههها و تقدیم شهدا را در ایران به خود اختصاص دادند. آیتالله حسینی در ادامه سخنان خود به تحولات اخیر منطقه و تقابل با استکبار اشاره کرد و اظهار داشت: ملت ما در همین شرایط اخیر، 2 حماسه بزرگ میدانی خلق کردند؛ ما به جنگ تکنولوژی غرب رفتیم و آنچنان ضربهای وارد کردیم که حتی مقامات آمریکایی اعتراف کردند پایگاههای نظامیشان هدف قرار گرفته است. این حماسهها پیام بزرگی برای دنیای استکبار داشت؛ اینکه ملت ایران ملتی نیست که در مقابل متجاوز زانو بزند و اجازه دهد پرچم و استقلالش زیر پا له شود. امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای عظیم استان پرداخت و تصریح کرد: ما نفت، آب، جنگل و بالای 400 گونه گیاهی دارویی داریم، اما بالاتر از همه اینها، سرمایههای انسانی بینظیری داریم؛ جناب آقای دکتر تاجگردون که در این جلسه حضور دارند، یک چهره ملی و انسانی سرشار از استعداد هستند که همواره به عنوان یک سرمایه برای این کشور درخشیدهاند و مایه افتخار هستند. وی با صدور یک پیام روشن برای اتاق بازرگانی و سرمایهگذاران تأکید کرد: ما مکلف به تامین امنیت سرمایهگذاری هستیم. من به شخصه همیشه آمادهام در جلسات حضور پیدا کنم و هر جایی که مانعی بر سر راه تولید و اشتغال باشد، برای رفع آن کمک کنم. وقتی یک سرمایهگذار با تمام دغدغهاش برای خدمت به این منطقه میآید، همه دستگاهها و مسئولین باید با او همراهی کنند. آیتالله حسینی در پایان با تشبیه جنگ اقتصادی به نبرد نظامی، رسالت سنگین اتاق بازرگانی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: دشمن پس از شکست در حوزههای نظامی، امروز روی محاصره اقتصادی متمرکز شده است؛ امروز شما بازرگانان، تجار، کسبه و مدبران اقتصادی، افسران و سربازان این میدان هستید. پیامبر اکرم (ص) فرمودند مومنی که برای رونق بازار مسلمین تلاش کند، مانند مجاهدی است که در راه خدا شمشیر میزند. وی اضافه کرد: امروز لانچرهای موشکی ما همین اقتصاد است و شما با تولید و اشتغال، در حال شلیک به قلب تحریمها هستید و قطعاً خداوند نیز این جبهه حق را یاری خواهد کرد.
نماینده شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی: نقش سرباز اقتصادی کمتر از رزمندگان جبههها نیست نماینده شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران ملتی فعال و برانگیخته است و برای مقاومت و به نتیجه رساندن کارها باید در تمام عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضور داشته باشد؛ چرا که نقش یک سرباز اقتصادی امروز کمتر از سربازی که در جبههها، مرزها، دریا، هوا و زمین میجنگد، نیست. غلامرضا تاجگردون صبح امروز چهارشنبه در نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران با آیتالله سیدنصیر حسینی، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، گفب: بزرگان اقتصادی کشور، معتمدان نظام، بخش خصوصی و ارکان مختلف نظام در یاسوج حضور یافتهاند و نکات ارزشمندی را مطرح کردند. وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در باب «ملت مبعوث ایران» بیان فرمودهاند که ملت ایران فاعل این کار است و باید برانگیخته شود. اگر خدای ناکرده اتفاقی برای نظام بیفتد، ملت مبعوث کار را انجام خواهد داد؛ یعنی برانگیخته میشود و این با مأموریت فاصله زیادی دارد. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای برانگیخته شدن، قطعاً ایستادگی، وحدت، دانش و مقاومت ملت مؤثر است. ملتها میتوانند منفعل یا فعال باشند و میتوانند مبعوث و برانگیخته شوند. ملت ایران ملتی فعال است، نه منفعل؛ اما برای مقاومت و به نتیجه رساندن کارها باید همه ما در همه ارکان تلاش کنیم تا ملت برانگیخته شود. تاجگردون اضافه کرد: این برانگیختگی فقط حضور در میدان نیست، بلکه حضور در تمامی عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. امروز آنچه بیش از همه ما را آزار میدهد، بحث اقتصاد و معیشت زندگی مردم است. گاهی نمیتوانیم این مسائل را از هم تفکیک کنیم و دچار شک و تردید در رفتارمان میشویم. وی با تأکید بر اهمیت نقش فعالان اقتصادی گفت: شاید نقش یک سرباز اقتصادی در عرصه اقتصاد، توسعه و رشد ایران، کمتر از سربازی که در جبههها، مرزها، دریا، هوا و زمین میجنگد، نباشد. اگر امروز بتوانیم معیشت زندگی مردم را بهتر کنیم، قطعاً در نقش خود برای یک ملت برانگیخته و برای اقتدار ایران بسیار تأثیرگذار خواهیم بود. نماینده شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در استان ما وضعیت خوب است، اما باید بهتر شود. سرمایهگذارانی که وارد میشوند باید اعتماد و اطمینان داشته باشند که از آنها حمایت میشود و در بسیاری از کارها اولویت دارند. تاجگردون گفت: از رهنمودهای ارزشمند نماینده ولی فقیه همواره بهره بردهایم و امیدواریم که آینده بهتری برای ملت ایران، استان کهگیلویه و بویراحمد و توسعه این استان رقم بخورد.
رئیس اتاق ایران در دیدار با نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد: مسائل استانها را از مسیر شورای گفتوگو پیگیری میکنیم صبح امروز، چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵، هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران با آیتالله سید نصیر حسینی، نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد، دیدار کرد. در این دیدار، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج از برگزاری نشست ملی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان سخن گفت و رئیس اتاق ایران نیز درباره نقش اتاقهای بازرگانی در طرح و پیگیری مسائل اقتصادی استانها توضیح داد. عبدالله قبادی، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج، در این دیدار با اشاره به نگاه مثبت هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران به کهگیلویه و بویراحمد، از همراهی نمایندگان استان و مجموعه دولت در تدارک سفر و برنامههای آن قدردانی کرد. وی گفت: مهمانان از روز گذشته وارد استان شدهاند و مهمترین برنامه امروز، نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است؛ نشستی که برگزاری آن در استان، از خواستههای دیرینه اتاق بازرگانی یاسوج بوده است. قبادی با اشاره به حضور مسئولان و چهرههای اقتصادی در استان، ابراز امیدواری کرد خروجی این نشست به تصمیمهایی منجر شود که آثار مثبتی برای کهگیلویه و بویراحمد داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی یاسوج همچنین به مسئولیت اجتماعی اتاقهای بازرگانی اشاره کرد و گفت این مجموعه در سالهای گذشته، از جمله هنگام وقوع سیل و زلزله در کرمانشاه و دیگر استانها، در کنار مردم بوده است. مسائل اقتصادی استانها در اتاق ایران بررسی میشودصمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در این دیدار از فرصتی که برای دیدار هیئترئیسه اتاق ایران با نماینده ولیفقیه در استان فراهم شده است، قدردانی کرد و گفت: در سفرهای استانی، تلاش میکنیم پیش از آغاز برنامههای کاری، با نمایندگان ولیفقیه دیدار کنیم و از دیدگاهها و رهنمودهای آنان بهره ببریم. وی با بیان اینکه هیئت همراه روز گذشته به استان رسیده است، افزود: اتاق بازرگانی ایران برای انجام مسئولیتهای خود در قبال مردم و کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، از دیدگاه نخبگان، صاحبنظران و افراد باتجربه در حوزه اقتصاد استفاده میکند. هدف از برگزاری این نشستها، شناسایی کمبودها و نارساییها و یافتن راهکارهایی برای رفع آنهاست. حسنزاده با اشاره به اینکه اتاق ایران ۳۴ اتاق استانی دارد، اظهار کرد: رؤسای اتاقها و اعضای هیئتهای نمایندگان، که با رأی فعالان اقتصادی انتخاب شدهاند، در نشستهای اتاق ایران مسائل مناطق خود را مطرح میکنند. موضوعاتی که حل آنها نیازمند پیگیری در مرکز است نیز از طریق نمایندگان مجلس و مسئولان کشور دنبال میشود. رئیس اتاق ایران گفت مسائل مطرحشده، در صورت لزوم، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و دیگر مراجع مرتبط با محیط کسبوکار بررسی میشود تا در چارچوب قوانین و مقررات برای رفع آنها اقدام شود. وی از خدمات نمایندگان مجلس و مسئولانی که برای حل مسائل کشور تلاش میکنند، قدردانی کرد و گفت اتاق ایران از دیدگاههای نمایندگان استان و دیگر مسئولان برای پیگیری کمبودها و نارساییها بهره میبرد. حسنزاده همچنین از تلاشهای عبدالله قبادی برای استان و مشارکت او در طرح دیدگاههای مرتبط با مسائل اقتصادی در اتاق ایران تشکر کرد و برای آیتالله حسینی آرزوی سلامتی و موفقیت داشت. تأکید رئیس اتاق اردبیل بر حل مشکلات کشورعلی عبدالهیان، رئیس اتاق بازرگانی اردبیل، نیز در این دیدار با اشاره به سالهای فعالیت خود در دولت و بخش خصوصی، به تلاشش در راهاندازی کمیته مرکزی و فعالیت در کمیته امور صنفی اشاره کرد. وی با بیان اینکه کشور در دورههای مختلف با دشواریها و توطئههایی روبهرو بوده است، گفت به حل مشکلات کشور به دست مردم و مسئولان باور دارد و امیدوار است آثار موفقیتها در زندگی و سفره مردم دیده شود. عبدالهیان همچنین به رویداد تسخیر سفارت آمریکا اشاره کرد و گفت این اقدام در برنامهریزیهای پیشین نبوده است. او ابراز امیدواری کرد کشور از دشواریهای کنونی نیز عبور کند.