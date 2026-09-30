به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پیام باقری عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در نشست و دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به حضور هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در استان‌ها اظهار کرد: یکی از اهداف این سفرها، حضور در جمع فعالان اقتصادی و اتاق‌های استانی، شنیدن مسائل و مشکلات آنها از نزدیک و اتخاذ تدبیر برای کمک به حل این مشکلات است.

باقری افزود: اتاق ایران تلاش می‌کند در سطح ملی، از فعالیت‌های استانی حمایت کند تا توسعه اقتصادی متوازن در استان‌های مختلف شکل بگیرد و فعالان اقتصادی متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر منطقه بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصاد کشور ایفا کنند.

وی با اشاره به حضور کمتر از ۲۴ ساعته هیات‌رئیسه اتاق ایران در کهگیلویه و بویراحمد گفت: در همین مدت کوتاه، دو موضوع بیش از همه توجه ما را جلب کرد؛ نخست ظرفیت‌های بسیار خوب و بالقوه استان و دوم ارتباط سازنده میان بخش خصوصی و مسئولان استانی.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کهگیلویه و بویراحمد از جهات مختلف مستعد فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و در برخی حوزه‌ها توانمندی‌هایی دارد که می‌تواند به امضای اقتصادی استان تبدیل شود.

وی ارتباط میان بخش خصوصی و مسئولان و نمایندگان استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: از روز گذشته که در خدمت استاندار، نمایندگان مجلس و مسئولان استان بودیم، این ارتباط را سازنده دیدم و برای من خوشایند بود که اتاق بازرگانی در چارچوب مأموریت‌های خود توانسته چنین ارتباطی را شکل دهد.

باقری با تأکید بر ضرورت همراهی همه ارکان اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط ویژه اقتصادی کشور، بیش از هر چیز به وحدت و همراهی میان تمام ارکان اقتصاد نیاز داریم. بخش خصوصی، دولت و مجلس و سایر ارکان مؤثر در اقتصاد، با همراهی و هم‌افزایی می‌توانند برای عبور از مشکلات و دنبال کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، شبکه گسترده‌ای از فعالان اقتصادی را در اختیار دارد و با ۳۴ اتاق بازرگانی در سراسر کشور، بیش از ۴۰ اتاق مشترک با کشورهای مختلف و بیش از ۶۰۰ تشکل ملی و استانی، ظرفیت قابل توجهی برای پیگیری مسائل اقتصادی دارد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به نقش بخش خصوصی در شرایط فعلی گفت: اتاق بازرگانی خود را نسبت به معیشت مردم، حفظ اشتغال و پایداری اقتصاد کشور متعهد می‌داند و در دوره‌های اخیر نیز مجموعه اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور اقداماتی را در این زمینه دنبال کرده‌اند.

باقری با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله گفت‌وگو و رسیدن به اقدام عملی تصریح کرد: امروز مهم‌ترین نکته، اقدام و عمل است و باید فاصله میان صحبت و عمل کوتاه شود. تصمیمات باید چابک و سریع اتخاذ شوند و در کوتاه‌ترین زمان به اقدام تبدیل شوند.

وی یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی را فاصله میان تصمیم و اجرا دانست و گفت: زمانی که تصمیمی در سطح اقتصاد ملی اتخاذ می‌شود، انتظار این است که به‌سرعت به مرحله اجرا برسد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز نسبت به آن احساس تعهد و تکلیف کنند. در این زمینه همچنان نیازمند کار بیشتری هستیم.

باقری همچنین با اشاره به تاکیدات رهبر شهید انقلاب ضرورت تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی برای عبور از شرایط موجود اقتصادی گفت: برای بازسازی اقتصاد و بازگشت سریع به شرایط عادی اقتصادی، باید از ظرفیت فعالان بخش خصوصی استفاده شود و این امر مستلزم اعتمادسازی میان همه ارکان اقتصادی کشور است.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: در این مسیر به یک هم‌رسانی میان ظرفیت‌های موجود استان و متقاضیان سرمایه‌گذاری نیاز داریم و باید از سرمایه‌گذار در استان صیانت و از حضور او استقبال کنیم.

باقری ادامه داد: نخستین موضوع مورد توجه هر سرمایه‌گذار، وجود توجیه اقتصادی در محیط سرمایه‌گذاری است. همچنین باید تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و اصول و چارچوب‌های مربوط به آن رعایت شود.

وی اظهار کرد: اگر این الزامات فراهم شود، زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد فراهم خواهد شد و می‌توان امیدوار بود که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شاهد رشد و توسعه اقتصادی استان باشیم.