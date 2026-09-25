پل شهید مویدی (گریوه) در هرمزگان به نمایندگی از ۸ پل آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: برای بازسازی و بهره برداری از پل‌های استان ۹۰۰ میلیارد تومان در مدت دو ماه هزینه شده است.

عباس شرفی افزود: پل ۳۰ متری شهید مویدی هشت دهانه داشت که دهانه چهارم آن بر اثر اصابت پرتابه‌های دشمن به‌طور کامل تخریب شده بود.

پل شهید مویدی در جاده بندرعباس به لار محدوده روستای لاتیدان (کلمتلی) در کیومتر ۵۲ در غرب بندرعباس واقع است.

وزیر راه و شهرسازی در مراسم بهره برداری از پل شهید مویدی در هرمزگان گفت: دشمن راه‌های مواصلاتی هرمزگان را نشانه گرفت تا این استان را از کشور جدا کرده و راه ورود کالا و بنزین را از این استان به کل کشور بگیرد.

فرزانه صادق افزود: دشمن همدلی و همبستگی مردم کشورمان را نشانه گرفته بود که با شکست مواجه شد.

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وی گفت: دشمن با این کار می‌خواست مردم را به سطوح بیاورد، اما راهداران و راهسازان هرمزگانی نقشه دشمن را نقش بر آب کردند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: دشمن ۱۱ پل در هرمزگان را تخریب کرد که این خلاف قوانین دنیاست، اما با افتخار راهداران هرمزگانی در مدت ۵۵ روز ۸ پل از ۱۱ پل و تونل را بهتر از قبل ساختند.

فرزانه صادق با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل افزود: در این مراسم رئیس جمهور با بر افراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران مقتدر مظلومیت کودکان مینابی را نشان داد و به جهانیان فهماند که ایران کجاست و ایرانی کیست.

استاندار هرمزگان با اشاره به بازگشایی پل‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر گفت: سرعت عمل در ترمیم زیرساخت‌های استان، جلوه‌ای از همدلی مردم، یکپارچگی ارکان حاکمیت و مدیریت جهادی بود و نشان داد.

محمد آشوری افزود: این جنگ، جنگ اراده‌ها بود و مردم ایران نشان دادند که اراده یک ملت می‌تواند در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها ایستادگی کند.

استاندار هرمزگان با اشاره به روز‌های نخست حمله به زیرساخت‌های هرمزگان گفت: در همان شب‌های ابتدایی، با توجه به تهدید‌هایی که مطرح شده بود، نگرانی‌هایی درباره شرایط استان وجود داشت، اما پاسخ ما روشن بود؛ ملت ایران و مجموعه حاکمیت در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد دشمن اراده خود را بر کشور تحمیل کند.

آشوری افزود: هدف ما این بود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پاسخ مناسبی به شرایط اضطراری بدهیم و نشان دهیم که ظرفیت مدیریتی، فنی و اجرایی کشور در هرمزگان فعال است و می‌تواند در برابر چنین شرایطی با سرعت و انسجام عمل کند.

وی با بیان اینکه تنها ۵۵ روز پس از وقوع این حادثه، بازگشایی پل‌های آسیب‌دیده انجام شده است، افزود: این اتفاق در شرایطی رقم خورد که زیرساخت‌های استان در بخش‌های مختلف مورد آسیب قرار گرفته بود و امروز شاهد بازگشایی پل‌ها هستیم.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت :ساخت جاده کهورستان به لار بسیار مهم است و باید این محور به صورت رفت و برگشت ساخته شود.

فاطمه جراره دیگر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز بر تسریع در ساخت مسکن ملی در استان ، میدان سایت در بندرعباس و توجه بیشتر به مسیئولیتهای اجتماعی تاکید کرد.

هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش هرمزگان در اقتصاد کشور گفت : شرق هرمزگان نیازمند توجه بیشتر در ساخت بزرگراه است.

حجت الاسلام شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر نیز گفت : با حمایت و تلاش راهداری این پلهای آسیب دیده در کمترین زمان ساخته شد.

شیخ قتالی امام جمعه اهل سنت بندرخمیر هم از نامگذاری یکی از پل ها به نام شهید مویدی قدردانی کرد و گفت : این تلاش برای ساخت سریع پلها ستودنی است.

قدردانی از خانواده شهید مویدی از دیگر برنامه ها بود.