

به گزارش مرتضی نیازی معاون اشتغال بنیاد برکت کشور در خرم آباد گفت:در سال جاری از منابع استانی ماده ی ۹۵ قانون بودجه ۳۸۰ میلیارد تومان به بنیاد برکت اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛امید امیدی شاه آباد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در دیدار با

امید امیدی شاه آبادی بیان کرد:همچنین مقرر شد امسال هزار میلیارد تومان،منابع توسط بنیاد برکت جهت پرداخت با هماهنگی استانداری لرستان به واحدهای کارگاهی اختصاص یابد.

وی افزود:در این نشست همچنین تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های کارگاهی استان و راهکارهای تسریع این طرح ها با توجه به نقش این کارگاه‌ها در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید و اثرگذاری در شاخص‌های اقتصادی استان بررسی شد.





