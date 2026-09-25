



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس گفت: طی چند روز آینده افزایش دما در استان پیش‌بینی نمی‌شود و از هفته آینده به‌تدریج و کم‌کم شاهد کاهش دما خواهیم بود.

محمد علیزاده با اشاره به بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا اظهار کرد: از نظر تغییرات دما طی چند روز آینده افزایش دما نخواهیم داشت و طی هفته آینده به‌تدریج و کم‌کم انتظار کاهش دما وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس افزود: از اوایل هفته آینده افزایش رطوبت همراه با افزایش ابر طی بعدازظهر‌ها در استان پیش‌بینی می‌شود.