کاهش دما در فارس؛ از هفته آینده
کاهش تدریجی دما در فارس از هفته آینده آغاز میشود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره پیشبینی هواشناسی فارس گفت: طی چند روز آینده افزایش دما در استان پیشبینی نمیشود و از هفته آینده بهتدریج و کمکم شاهد کاهش دما خواهیم بود.
محمد علیزاده با اشاره به بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیشبینی وضع هوا اظهار کرد: از نظر تغییرات دما طی چند روز آینده افزایش دما نخواهیم داشت و طی هفته آینده بهتدریج و کمکم انتظار کاهش دما وجود دارد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی فارس افزود: از اوایل هفته آینده افزایش رطوبت همراه با افزایش ابر طی بعدازظهرها در استان پیشبینی میشود.