تعیین ضربالاجل ۱۸ ماهه برای تکمیل راههای منتهی به مرزها
معاون شرکت ساخت از تکمیل و چهارخطهسازی ۵۰ درصد از ۱۸۰۰ کیلومتر راه مرزی کشور طی یک سال و نیم آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علیرضا سیاهپور در همایش «ارزیابی نقش قیرهای اصلاحشده در ارتقای کیفیت رویههای آسفالتی» در شیراز، با اشاره به مسئولیت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در احداث راهها و بزرگراهها اظهار کرد: در مجموع باید حدود ۲۰ هزار و ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه احداث شود که تاکنون ۱۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر آن به بهرهبرداری رسیده و سایر مسیرها در مراحل احداث یا مطالعه قرار دارند.
وی افزود: حدود پنج هزار و ۷۰۰ کیلومتر از این مسیرها هماکنون توسط ادارات کل راه و شهرسازی و شرکت ساخت در دست احداث است و برای اجرای آنها با پیمانکاران قرارداد منعقد شده است.
معاون ساخت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به اولویتبندی محورهای منتهی به مرزها گفت: این محورها بهویژه طی یک سال گذشته در اولویت اجرای پروژههای راهسازی قرار گرفتهاند.
سیاهپور ادامه داد: حدود یک هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه منتهی به مرزها وجود دارد که حدود ۵۰ درصد آن هنوز به چهارخطه یا مشخصات راه اصلی تبدیل نشده است و امیدواریم طی یک سال و نیم آینده این اولویت را به سرانجام برسانیم.
وی با بیان اینکه بهطور متوسط سالانه یک هزار کیلومتر راه در حوزه شرکت ساخت احداث میشود، گفت: در حوزه پروژههای ملی و استانی نیز سالانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر راه ساخته میشود.
سیاهپور افزود: در دولت چهاردهم تاکنون ۲ هزار و ۱۵۰ کیلومتر راه احداث شده و در سال ۱۴۰۴ نیز یک هزار و ۱۵۰ کیلومتر راه ساخته شده است که این میزان در ۱۰ سال گذشته یک رکورد محسوب میشود.
وی با اشاره به هزینه بالای روسازی راهها اظهار کرد: اگر سالانه یک هزار کیلومتر راه احداث کنیم، روسازی بهعنوان یکی از پرهزینهترین بخشهای راهسازی، هزینه قابل توجهی را به پروژهها تحمیل خواهد کرد.
معاون ساخت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور ادامه داد: اگر هزینه احداث هر کیلومتر راه را ۴۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم، چنانچه با استفاده از قیرهای اصلاحشده بتوانیم عمر مفید ۱۰ ساله راه را تنها یک سال افزایش دهیم، امکان صرفهجویی حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی فراهم خواهد شد.
سیاهپور افزود: در حوزه راهداری نیز سالانه بین ۹ تا ۱۰ میلیون تن آسفالت اجرا میشود که اگر بتوانیم در این بخش ۱۰ درصد صرفهجویی ایجاد کنیم، حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز صرفهجویی خواهد شد.
وی گفت: مجموع این موارد به معنای امکان صرفهجویی سالانه حدود هفت هزار میلیارد تومان و کمک به اقتصاد کشور است.