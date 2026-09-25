یادواره شهدای روستای فتاح‌آباد شهرستان خاتم همزمان با هفته دفاع مقدس، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و قشر‌های مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یادواره شهدای روستای فتاح‌آباد شهرستان خاتم همزمان با هفته دفاع مقدس، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و قشر‌های مختلف مردم برگزار شد. در این مراسم، سرهنگ فتحی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان خاتم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان را از مهم‌ترین اهداف برگزاری یادواره‌های شهدا عنوان کرد.

سرهنگ فتحی با اشاره به نقش شهدا در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و میهن گفت: شهدا با ایمان، ایثار و فداکاری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و کشور دفاع کردند و امروز وظیفه ماست که این فرهنگ ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی افزود: برگزاری یادواره‌های شهدا فرصتی برای بازخوانی رشادت‌ها و دلاورمردی‌های شهدای دوران دفاع مقدس و تبیین ارزش‌هایی است که آنان برای پاسداری از آن جان خود را تقدیم کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان خاتم ادامه داد: هدف از برگزاری این آیین‌ها، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و آشنایی نسل جوان با سیره، فداکاری و مجاهدت‌های آنان است.

سرهنگ فتحی با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تصریح کرد: نسل امروز باید بداند امنیت و آرامش موجود در جامعه، حاصل ایثار و ازخودگذشتگی مردانی است که در دوران دفاع مقدس از جان خود گذشتند.

وی خاطرنشان کرد: یادواره‌های شهدا تنها برنامه‌ای مناسبتی نیست، بلکه فرصتی برای پیوند نسل امروز با ارزش‌های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، شجاعت و مسئولیت‌پذیری در جامعه است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان خاتم همچنین بر ضرورت استمرار برگزاری چنین برنامه‌هایی تأکید کرد و گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا رسالتی همگانی است و باید تلاش شود آرمان‌ها و ارزش‌های شهدا، به‌ویژه برای نسل جوان، تبیین و بازخوانی شود.

این یادواره به همت حوزه‌های مقاومت، فرماندهی پایگاه‌های مقاومت، دهیاری و شورای اسلامی روستای فتاح‌آباد و با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و مردم برگزار شد.

در این مراسم، یاد و خاطره شهدای والامقام روستای فتاح‌آباد و همه شهدای هشت سال دفاع مقدس گرامی داشته شد.