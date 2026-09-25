تیم تپانچه میکس ایران وحید گلخندان و هانیه رستمیان بانوی تیرانداز مازندرانی به نشان برنز بازی‌های آسیایی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ایران در فینال تپانچه میکس پس از هند و کره جنوبی در جایگاه سوم ایستاد و صاحب مدال برنز و نخستین مدال تیراندازی شد.

در ششمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، تپانچه میکس کشورمان با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان با کسب ۵۸۴ امتیاز در جایگاه دوم مرحله مقدماتی قرار گرفت و راهی فینال شد.

در فینال این رقابت‌ها تیم ایران پس از هند و کره جنوبی در جایگاه سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

مدال تپانچه میکس نخستین مدال تیراندازی در این دوره از رقابت‌ها است. هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.

تیم تپانچه میکس هند در دور مقدماتی با ثبت ۵۸۷ امتیاز رکورد جهان را ارتقا داد. تیم میکس ایران نیز رکورد میکس تپانچه کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی را یک نمره افزایش داد.