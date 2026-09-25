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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان از صرفهجویی ۵۰ درصدی مردم استان در مصرف برق و کاهش محدودیتهای بخش صنعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مهدی پاکطینت گفت: امسال محدودیتهای بار با حدود دو ماه تأخیر در استان اعمال شد و با مدیریت مصرف در بخش خانگی، محدودیتهای بخش صنعتی و کشاورزی نیز کاهش یافت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان افزود: در سالهای گذشته محدودیت برق بخش صنعت در استان سه روز در هفته بود که امسال این محدودیت به یک روز در هفته کاهش پیدا کرد.
پاکطینت بر ادامه همراهی مردم در مدیریت مصرف برق تأکید کرد و گفت: در فصل سرد سال نیز به دلیل کمبود گاز با مشکلاتی روبهرو هستیم که با همراهی مردم و برنامهریزی مسئولان میتوان از این مرحله عبور کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان درباره قطعی برق نیز گفت: با توجه به شرایط مصرف و پایداری شبکه برق سراسری، درباره خاموشیها تصمیمگیری میشود.