به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آبادان، دکتر خالد عیاشی، رئیس مرکز بهداشت خرمشهر گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، برنامه‌های مراقبتی و بهداشتی ویژه دانش‌آموزان در مدارس شهرستان خرمشهر آغاز شده و اجرای این برنامه‌ها تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در قالب این برنامه، غربالگری و بررسی برخی بیماری‌ها برای دانش‌آموزان به صورت رایگان انجام می‌شود تا مشکلات احتمالی در مراحل اولیه شناسایی و در صورت نیاز، برای پیگیری‌های درمانی به مراکز مربوطه ارجاع شوند.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر، سلامت دهان و دندان را از دیگر محور‌های این مراقبت‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت پیشگیری و شناسایی زودهنگام بیماری‌های دهان و دندان، وضعیت سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان نیز مورد بررسی و مراقبت قرار می‌گیرد.

عیاشی همچنین با اشاره به اهمیت سلامت روان دانش‌آموزان اظهار کرد: سلامت روان نیز در کنار سلامت جسم مورد توجه قرار دارد و تلاش می‌شود ابعاد مختلف سلامت دانش‌آموزان در روند بازگشت به محیط مدرسه مورد پایش قرار گیرد.

وی، تأمین و توزیع مکمل‌های مورد نیاز دانش‌آموزان را بخش دیگری از برنامه‌های مرکز بهداشت خرمشهر عنوان کرد و افزود: این اقدامات با رویکرد پیشگیرانه و با هدف ارتقای سطح سلامت دانش‌آموزان و شناسایی زودهنگام مشکلات احتمالی اجرا می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر در پایان گفت: این برنامه‌ها در کنار آموزش‌های بهداشتی، با هدف حمایت از سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور آنان در مدارس دنبال خواهد شد.