تأکید بر استفاده از ظرفیت احزاب و نخبگان سیاسی در تصمیمگیریهای شهرستان تهران
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران گفت: در شرایط حساس کنونی، استفاده از خرد جمعی و نظرات صاحبنظران میتواند به اتخاذ تصمیمهای دقیقتر و مؤثرتر در حوزههای مختلف کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
کامبیز کریمی در نشست هماندیشی با نمایندگان احزاب و جریانهای سیاسی استان تهران، با اشاره به تحولات و شرایط کشور در ماههای گذشته عنوان کرد: در این مدت اتفاقات مختلفی در کشور رخ داده و جامعه با شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای مختلف مواجه بوده است؛ شرایطی که ضرورت همدلی، انسجام اجتماعی و توجه به مطالبات و مسائل مردم را بیش از پیش نمایان کرده است.
وی با قدردانی از همراهی احزاب سیاسی در این شرایط اظهار کرد: از همه احزاب و جریانهای سیاسی که با صدور بیانیه، حضور در اجتماعات و ارائه دیدگاههای خود برای تقویت روحیه امید و انسجام اجتماعی تلاش کردند، تشکر و قدردانی میکنیم.
کریمی همچنین از مردم تهران و سراسر کشور به دلیل همراهی و مسئولیتپذیری در شرایط دشوار اخیر قدردانی کرد و افزود: مردم با رفتار مسئولانه خود نشان دادند که در شرایط سخت، حفظ آرامش و انسجام اجتماعی را مورد توجه قرار میدهند و اجازه ندادند مسائل و مشکلات موجود موجب اختلال گسترده در زندگی عمومی شود.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران ادامه داد: تهران و کشور در مقطع مهمی از تصمیمگیری قرار دارند و در چنین شرایطی لازم است در سطح شهرستان تهران، در حوزههای مختلف از خرد جمعی و دیدگاههای صاحبنظران استفاده کنیم. حضور نمایندگان احزاب در این جلسه را مغتنم میدانیم و امیدواریم این گفتوگوها به تصمیمسازی بهتر و مؤثرتر منجر شود.
ایجاد هفت منطقه در ساختار فرمانداری تهران
وی با اشاره به ایجاد هفت منطقه در ساختار فرمانداری تهران بیان کرد: یکی از اقدامات مهمی که با پیگیریهای استاندار تهران و تلاش مجموعه فرمانداری انجام شد، ایجاد هفت منطقه در تهران است که میتواند زمینه تصمیمگیری منسجمتر، اجرای عینیتر اقدامات و تقویت ارتباط دولت با بدنه شهروندان را فراهم کند.
کریمی افزود: این رویکرد فرصت مناسبی برای تقویت ارتباط دولت با شهروندان در سطح محلی و منطقهای ایجاد میکند و موجب میشود مسائل و نیازهای مردم با نگاه محلهمحور و منطقهای مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت تقویت انسجام اجتماعی گفت: یکی از اهداف اصلی دشمن، تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد خدشه در انسجام اجتماعی است و در این مسیر، نقشآفرینی نخبگان، احزاب، گروههای اجتماعی و مردم اهمیت ویژهای دارد.
برگزاری هفته فرهنگی تهران از چهاردهم تا بیستم مهرماه
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران همچنین درباره برگزاری هفته فرهنگی تهران از چهاردهم تا بیستم مهرماه اظهار کرد: تلاش کردهایم در برنامههای این هفته از ظرفیت دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازمانهای مردمنهاد، مدیریت محلی و مجموعههای محلهمحور استفاده کنیم و زمینه مشارکت مردم در برنامهها را فراهم کنیم.
وی افزود: هدف این است که هفته فرهنگی تهران علاوه بر معرفی ظرفیتهای شهر، فرصتی برای قدردانی از مردم و نمایش توانمندیهای محلات باشد. اگر در یک محله، نخبه سیاسی، علمی یا فرهنگی و یا ظرفیت ویژهای وجود دارد، این ظرفیت باید توسط همان محله و مدیران منطقه معرفی شود.
کریمی ادامه داد: در بخشهایی که امکان برگزاری برنامههای فرهنگی، اجتماعی و نشاطآفرین وجود دارد نیز باید مردم را در اجرای برنامهها سهیم کنیم. تفاوت این دوره با برخی دورههای گذشته این است که نمیخواهیم همه امور صرفاً توسط دولت و دستگاههای اجرایی انجام شود، بلکه مردم باید در این فرآیند نقش فعال داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: مردم در شرایط مختلف نشان دادهاند که میان جامعه و حاکمیت فاصلهای وجود ندارد و حضور و مشارکت آنان میتواند موجب تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی شود؛ بنابراین لازم است همه دستگاهها در برگزاری برنامههای هفته فرهنگی تهران از ظرفیتهای موجود استفاده کنند.
فعالیت دفاتر فرعی احزاب در تهران
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فعالیت دفاتر فرعی احزاب در تهران گفت: در حال حاضر ۵۲ حزب دارای دفتر فرعی در سطح تهران هستند.
کریمی در پایان با اشاره به ضرورت تداوم ارتباط میان فرمانداری و احزاب سیاسی بیان کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی نمایندگان احزاب، اطلاعات و ترکیب نمایندگان بهروز شود تا بتوانیم در نشستهای آینده از حضور طیف گستردهتری از فعالان سیاسی و فکری تهران بهرهمند شویم و این ارتباط را به شکل مستمر ادامه دهیم.