پخش زنده
امروز: -
«خانواده باحال»، مسابقهای که در آن دو خانواده با چالشهای شناخت، تصمیمگیری و جابهجایی نقشها روبهرو میشوند و در برخی قسمتها پدربزرگ و مادر بزرگ ها نیز همراه فرزندان و نوههایشان وارد رقابت میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «خانواده باحال» عنوان مسابقه جدید رادیو صباست؛ برنامهای خانوادگی و سرگرمکننده که قرار است میزان شناخت اعضای خانواده از یکدیگر را محک بزند و آنها را در موقعیتهایی برای گفتوگو، تصمیمگیری و همدلی قرار دهد.
در هر قسمت دو خانواده سه تا چهار نفره مقابل یکدیگر قرار میگیرند و با عبور از چالشهای مختلف برای برتری در مسابقه تلاش میکنند. رقابتی که فقط به پاسخ دادن به چند سؤال محدود نیست و گاهی شرکتکنندگان را وادار میکند خودشان را جای دیگر اعضای خانواده بگذارند.
رضا عزتی، تهیهکننده «خانواده باحال»، درباره ساختار این مسابقه گفت: برنامه در سه بخش «ذهن خانواده»، «یک تصمیم خانوادگی» و «نقش منو تو بگیر» طراحی شده است.
در «ذهن خانواده» مشخص میشود اعضای یک خانواده تا چه اندازه از علایق، دغدغهها و احساسات یکدیگر خبر دارند.
مرحله «یک تصمیم خانوادگی» شرکتکنندگان را مقابل موقعیتهایی مشابه مسائل واقعی زندگی قرار میدهد تا با گفتوگو و مشورت به یک تصمیم مشترک برسند.
اما در «نقش منو تو بگیر»، اعضای خانواده جای یکدیگر قرار میگیرند و با بخشی از مسئولیتها و دغدغههای طرف مقابل مواجه میشوند؛ تجربهای که هدف آن افزایش درک متقابل و همدلی میان اعضای خانواده است.
یکی از ویژگیهای «خانواده باحال» حضور نسلهای مختلف در کنار یکدیگر است. در برخی قسمتها پدربزرگها و مادربزرگها نیز همراه فرزندان و نوههایشان در مسابقه شرکت میکنند و وارد چالشها میشوند.
این بخش علاوه بر ایجاد موقعیتهای سرگرمکننده، تفاوت نگاه و تجربه نسلهای مختلف را نیز به بخشی از مسابقه تبدیل میکند.
سالمندان در بسیاری از خانوادههای ایرانی نقش مهمی در انتقال تجربه، خاطرات و ارزشهای خانوادگی دارند.
مشارکت دادن آنها در فعالیتهای خانواده و توجه به نیازهای عاطفیشان نیز میتواند به تقویت ارتباط میان نسلها کمک کند.
«خانواده باحال» در کنار وجه سرگرمکننده خود تلاش دارد مخاطبان را به گفتوگوی بیشتر، شناخت متقابل و توجه به نقش دیگر اعضای خانواده دعوت کند.