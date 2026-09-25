

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیما خراسان جنوبی در جلسه ارزیابی برنامه رادیویی دهکده با تاکید بر اینکه جامعه روستایی همواره جزو مخاطبان وفادار و فراگیر رسانه ملی بوده‌اند، گفت: در دوران تحول رسانه ملی، توجه و تمرکز ویژه‌ای بر روستا‌ها صورت گرفته و روستا‌ها بیش از گذشته در قاب و صدای رسانه دیده و شنیده می‌شوند و روستا نه تنها یک موقعیت جغرافیایی با اهمیت است، بلکه ساکنان پرتلاش آن به عنوان قشری اثرگذار در تمامی مناسبات و پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور نقشی انکار ناپذیر ایفا می‌کنند.

آینه دار روستا‌ها را پاسداران هویت و سنت‌های کهن دانست و افزود: مناطق روستایی از جمله نقاطی هستند که فرهنگ اصیل ایرانی در آنها کمتر دستخوش تغییر شده و اصالت و ریشه‌های فرهنگی به بهترین شکل در آنها حفظ شده است، بنابراین گام نخست در برنامه سازی موفق، شناخت دقیق نیاز‌ها، مطالبات و انتظارات این جامعه ارزشمند از رسانه است.

وی گفت: هر روستا ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مزیت‌های منحصربه فردی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، اقتصادی و فرهنگی دارد؛ از این رو تیم تولید، اتاق فکر و حوزه مدیریت باید با نگاهی منعطف و متناسب با زیست بوم هر منطقه پیش بروند و حضور فعال و میدانی تهیه کننده در مراحل ضبط برنامه گامی تعیین کننده در کیفی سازی اثر خواهد بود.



مدیرکل صدا و سیما خراسان جنوبی توجه به گویش‌ها و لهجه‌های محلی را از نقاط قوت و برجسته برنامه «دهکده» برشمرد و افزود: یکی از امتیازات درخشان این برنامه، پرهیز از کنار گذاشتن لهجه‌های شیرین بومی است، اگر بتوانیم همه افراد اعم از کارشناسان، مهمانان، شهروندان و مجریان را ترغیب کنیم تا با لهجه اصیل خود سخن بگویند، صمیمیت، باورپذیری و گرمای برنامه دوچندان خواهد شد؛ رویکردی که باید با ظرافت و مداومت در جدول پخش تثبیت شود.

آینه دار بر مشارکت محوری و استفاده از استعداد‌های بومی در فرآیند تولید تاکید کرد و گفت: باید بستری فراهم شود تا از ظرفیت و ذوق رسانه‌ای خود روستاییان بهره ببریم و دعوت از آنان برای تولید عکس، شعر و انواع محتوا‌های شنیداری و دیداری نه تنها به غنای برنامه و بخش «رادیونما» می‌افزاید، بلکه حس تعلق و همراهی مخاطبان را تقویت می‌کند.

وی با قدردانی از زحمات عوامل برنامه دهکده گفت: این برنامه در امتداد اهداف سند تحول، سند اقدام و سند زیست بوم خراسان جنوبی حرکت می‌کند و کاملاً منطبق و هم راستا با اسناد بالا دستی سازمان صدا و سیما تولید می‌شود تا بتواند به شایستگی، صفا، صمیمیت و پیام زلال روستا را به گوش مخاطبان برساند.